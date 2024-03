Piracaia, no interior de SP, recebe festival dedicado à República Tcheca

São Paulo

A cidade de Piracaia, localizada a aproximadamente 90 km de São Paulo, recebe a primeira edição do festival Tchéquia Week em março. O evento, dedicado à República Tcheca, acontece até domingo (24) e conta com exposições fotográficas, apresentações musicais e comidas típicas do país.

Pilsner Urquell, a tradicional pilsen da República Tcheca - Divulgação

Na cidade paulista, os estabelecimentos gastronômicos e cafeterias oferecem pratos inspirados na gastronomia tcheca, como hambúrguer com smažený sýr, um tipo de queijo empanado e frito, e batatas (R$ 55), e goulash acompanhado de knedlíky, uma massa feita à base de farinha, (R$ 90). Para experimentar a cerveja produzida no estilo pilsen, receita tcheca famosa e usada pela marca Pilsner Urquell, é preciso desembolsar R$ 28.

No sábado (23), a programação inclui o show do "Euro Gypsy Duo", com músicas do Leste Europeu, na Casa Viva Piracaia, às 21h. Já no domingo (24), há uma oficina de pão tcheco com fermentação natural, às 16h, com orientações do padeiro Marcelo Papi. As vagas são limitadas e a reserva pode ser feita pelo Instagram @marcelopapipaes ou pelo WhatsApp (11) 968418020.

O festival Tchéquia Week homenageia a herança e a cultura da República Tcheca na região, além do legado de Jan Antonín Baťa, empresário tcheco e fabricante de calçados no interior paulista no século 20, que teve influência no desenvolvimento de vilas, aeroporto e escolas. Também há palestras sobre a vida do imigrante, radicado no Brasil, e exposições fotográficas.

A programação tem apoio das missões diplomáticas, Embaixada e Consulado Geral, e está disponível em redescobrindo.com.br/tchequia.