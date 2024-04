Conheça os cenários de 'Saltburn', 'Bridgerton' e 'Wonka' na Inglaterra

Londres

O turismo cinematográfico, a prática de escolher destinos de viagem com base nos locais de filmagem de filmes e programas de TV, está ganhando popularidade e influenciando as ofertas turísticas.

Como consequência, destinos, operadoras e até as produtoras estão se esforçando para oferecer experiências mais criativas àqueles que querem explorar seus universos ficcionais favoritos.

Cena da primeira temporada de 'Bridgerton' - Reprodução

"Harry Potter", por exemplo, é uma grande fonte de renda para o turismo no Reino Unido. Em Londres, é comum ver pessoas fazendo filas na estação de trem King’s Cross para fazer uma foto diante parede que tem um carrinho afixado, local que na trama serve de ponto de partida para a escola de magia Hogwarts.

Outras cidades inglesas também têm oferecido aos turistas passeios focados em destinos de cinema ou séries. Conheça alguns deles.

Bath

Visitar Bath, uma pitoresca cidade no interior da Inglaterra. é uma das melhores maneiras de entrar no mundo de "Bridgerton" na vida real. Conhecida por suas fontes termais e arquitetura georgiana do século 18, ela é mais do que ideal para servir de cenário ao drama de época de Shonda Rhimes. Caminhando, os fãs da série podem passar pela Bath Street, com seus paralelepípedos e colunatas, usada em cenas de rua na primeira temporada.

O exterior do Museu Holburne, em Sydney Pleasure Gardens, foi usado para filmar a entrada de uma das cenas de baile também da fase inicial. A elegante fachada e os jardins do edifício, projetado e construído originalmente para ser um hotel, dão uma ideia da sua grandiosidade e valor histórico. Atualmente o Museu Holburne abriga uma coleção de artes plásticas e decorativas e também recebe mostras temporárias.

Fachada do Museu Holburne em Bath, Inglaterra - André Marcondes/Folhapress

Outros pontos de interesse em Bath que também são cenário de "Bridgerton" são a Ranger’s House, a Wilton House, o Castle Howard e o Royal Crescent, que se tornaram casas das famílias da série.

Uma curiosidade: Jane Austen viveu na cidade entre 1801 e 1806 e dois de seus romances são ambientados em Bath, "A Abadia de Northanger" e "Persuasão". É possível visitar o Jane Austen Centre, onde a exposição principal trata de aspectos da vida da escritora e da aristocracia britânica da época.

Londres

A capital britânica é um excelente destino para quem quer conhecer locações de filmes. Você pode estar flanando pelas ruas quando de repente tem aquela sensação de já ter visto aquela porta azul em algum lugar. Isso pode acontecer com quem visita o Borough Market, na margem sul do rio Tâmisa e dá de cara com a entrada do apartamento de Bridget Jones, a solteira mais famosa do cinema. Se quiser ir além, é possível contratar um tour por todas as locações dos três filmes da personagem vivida na telona pela atriz Renée Zellweger (a partir de 17 libras, ou R$ 108, no site).

Portobello Road Market, em Londres - AFP

A lista de filmes e lugares para visitar é enorme: a Portobello Road Market, uma das feiras de rua mais famosas de Londres, que aparece em "Um Lugar Chamado Notting Hill", a 20 minutos do centro; a região de Greenwich, cenário da série "Dowtown Abbey"; o Aquário Sea Life em County Hall, bem perto da London Eye, onde Clive Owen e Julia Roberts se encontraram em "Closer - Perto Demais". Há muito o que ver e conhecer, é só ficar atento e estar disposto a caminhadas.

Palácio de Blenheim

Casa ancestral dos duques de Marlborough e da família Churchill, o palácio de Blenheim, no condado de Oxfordshire, a 110 km de Londres, foi um presente da rainha Anne ao primeiro duque de Marlborough, John Churchill, que derrotou os franceses na batalha de Blenheim, em 1704.

Construída entre 1705 e 1722, a belíssima edificação, patrimônio da Unesco desde 1987, estreou no cinema em 1934 com o longa "A Revolução Francesa". Desde então, foi cenário de várias produções, como "Barry Lyndon" (1975), "Harry Potter e a Ordem da Fênix" (2007), "A Jovem Rainha Vitória" (2009), "As Viagens de Gulliver" (2010), "007 contra Spectre" (2015) e, recentemente, "Napoleão" de Ridley Scott, com Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby.

Mas não foram apenas sucessos de bilheteria hollywoodianos. O local também foi cenário para diversos dramas televisivos da BBC e ainda uma produção icônica de Bollywood, "Kabhi Khushi Kabhie Gham", que teve uma uma grandiosa cena de dança rodada na área externa do Blenheim.

Quem visita o local, além de mergulhar no universo de curiosidades e locações dos filmes, também pode conhecer seus lindos jardins, saber como é a vida das pessoas que trabalham e trabalharam ali ao longo dos séculos, conhecer o quarto onde nasceu Winston Churchill e muito mais.

Oxford

Com seus majestosos edifícios e torres em arco, a cidade universitária tem uma das arquiteturas mais icônicas do Reino Unido. Não é surpreendente, então, que seus históricos e imponentes edifícios, bem como seus belos arredores tenham servido de cenário para inúmeros filmes e programas de televisão.

Como os residentes e guias turísticos lhe dirão, Oxford é o mais próximo que você pode chegar de Hogwarts. Escondidos nas faculdades locais estão vários locais usados na saga do jovem bruxo Harry Potter.

O refeitório do Christ Church College e os degraus que levam a ele, por exemplo, foram usados em "A Pedra Filosofal". Harry também caminha pelos claustros do New College no Cálice de Fogo; e Harry, Ron e Hermione conspiram na biblioteca de Hogwarts, também conhecida como Biblioteca Medieval do Duque Humphrey na bela Bodleian.

Os atores Rupert Grint, Emma Watson e Daniel Radcliffe em cena do filme "Harry Potter e o Cálice de Fogo" - Divulgação

Muitas das filmagens de "Wonka", filme de 2023 estrelado por Timothée Chalamet, também aconteceram em Oxford, dentro e ao redor dos edifícios cerimoniais da universidade, como o pátio da Biblioteca Bodleian, a Ponte Hertford (também conhecida como Ponte dos Suspiros) e a Câmara Radcliffe, que aparece na cena final do longa.

Passeando pela cidade sozinho ou com um dos guias especializados é possível ainda encontrar locações de produções como "A Bússola de Ouro" (2007), "X-Men: Primeira Classe" (2011) e o recente sucesso "Saltburn" gravado no Magdalen College, uma das faculdades mais imponentes da universidade, St. Hugh’s College, repleto de belos jardins, e o Brasenose College.

Birmingham

Distante 16 km de Birmingham é possível conhecer o Black Country, um museu ao ar livre em Dudley, que conta a história de uma das primeiras paisagens industrializadas da Grã-Bretanha. Reconhecido por suas participações em grandes filmes e séries de TV, ganhou reconhecimento mundial como locação do aclamado drama "Peaky Blinders", produzida pela BBC.

Cenas da sexta temporada da serie 'Peaky Blinders' - Netflix

O canal que corta a área do museu foi palco de momentos decisivos do seriado. De reuniões clandestinas sob a ponte do canal a cenas arrepiantes de assassinato na St James’s School, vários locais do Black Country desempenharam papéis importantes na série.

O interesse em conhecer o lugar cresceu muito a cada temporada da série, tanto que o museu criou um evento especial para os fãs de Thomas Shelby. Na Noite de Peaky Blinders, que em 2024 acontecerá em duas datas (28 de setembro e 26 de novembro), os visitantes podem se colocar no lugar dos personagens icônicos, mergulhando no período histórico e desvendando as histórias intrigantes da produção.

O jornalista viajou a convite do Visit Britain