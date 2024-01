Daniela Mercury e artistas baianos indicam onde ouvir música boa em Salvador

São Paulo

Com a ajuda de um verão recheado de eventos culturais e celebrações religiosas que antecipam seu famoso Carnaval, Salvador se torna uma lugar ainda mais pulsante musicalmente e um prato cheio para turistas que querem conhecer este lado da cidade.

Daniela Mercury em bloco de Salvador - Fabrício Pioyani/AgNews

A capital do estado que é berço de gêneros musicais com o samba, o samba-reggae, o axé e o arrocha tem pontos centenários, como o Pelourinho, e outros criados para serem centros de cultura, como a LaLá Casa de Arte, o A.B.O.C.A. Centro de Artes e o Candyall Guetho Square, que ajudam a contar a história da tradicional cena musical baiana —ao mesmo tempo em que a alimentam.

Todos esses espaços foram citados, para a Folha, por artistas baianos como Daniela Mercury, Carlinhos Brown e Russo Passapusso, que se apresentam no Festival de Verão Salvador neste sábado (27) e domingo (28), como lugares ideais para se ouvir boa música na cidade.

Veja, abaixo, as dicas dos artistas escalados para o lineup do evento, que ainda terá atrações como Àttoxxá, Ivete Sangalo, Ile Aiyê e Margareth Menezes.



Àttooxxá

"Nossa dica para quem está em Salvador é conhecer o restaurante Ó Paí, Ó, do nosso queridíssimo Érico Brás. Localizado no Pelourinho, no centro histórico, é um incrível espaço com música ao vivo —principalmente originária do samba duro e do samba reggae—, como a banda Viola de Marujo, atração que sempre marca presença por lá. Com certeza é impossível visitar Salvador e não conhecer."



Ó Paí, Ó - Lgo. Terreiro de Jesus, 4, Pelourinho, Instagram @opaiopelo. Ter. a dom., das 12h às 22h

Restaurante Ó Paí, Ó, de Érico Brás, no Pelourinho, em Salvador - Divulgação

Carlinhos Brown

"Primeiro lugar é o bairro Candeal, onde você vai ver música espontânea tocada na rua. Claro, se tiver um ensaio no Guetho [Candyall Guetho Square], você vai poder observar um ensaio da Timbalada, ou um encontro meu com pessoas.

Também tem o MAM, o Museu de Arte Moderna, que reúne jazzistas, música instrumental e música de todos os tipos, e outro lugar maravilhoso que é o Pelourinho. Lá você pode andar naturalmente e daqui a pouco ouve o Olodum tocando, o Filhos de Gandhy tocando, o Cortejo Afro tocando música que acontece espontaneamente."



Pelourinho - centro histórico

Candyall Guetho Square - R. Paulo Afonso, 411, Candeal

Museu de Arte Moderna da Bahia - av. Lafayete Coutinho, s/n, Comércio

Carlinhos Brown durante ensaio no Candyall Guetho Square, em 2019 - Raul Spinassé/Folhapress

Daniela Mercury

"A dica é visitar o Pelourinho, nos ensaios dos blocos afro como Olodum e Cortejo Afro. Não deixe de tomar um cravinho e andar livremente, dançando, pelas ruas de pedra cercadas de casas coloridas. Também tem a Casa da Mãe, no Rio Vermelho, onde artistas jovens mostram todo talento que a Bahia tem."



Pelourinho - centro histórico

Olodum - agenda em @olodum_oficial

Cortejo Afro - agenda em @cortejoafro

Casa da Mãe - R. Guedes Cabral, 81, Rio Vermelho, Instagram @casadamaeoficial

A cantora Daniela Mercury durante show com o Ilê Aiyê no evento de anúncio do Festival de Verão Salvador, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo - Divulgação

Illy

"Casa da Mãe: para curtir boa música e bons encontros.

Samba Djanira no Museu de Arte Moderna (MAM): o samba da Bahia comendo no centro, num pôr do sol deslumbrante.

Beira Mar/Ribeira: o melhor banho de mar de Salvador."



Casa da Mãe - r. Guedes Cabral, 81, Rio Vermelho, Instagram @casadamaeoficial

Samba Djanira - agenda em @illy

Hugo’s Bar - r. Parque São José, 34-44, Bonfim

Uma das localizações escolhidas pelo Hidden, projeto que ocupa espaços abandonados em Salvador - Luciano Carcara/Divulgação

Marcia Castro

"O Hidden tem esse caráter itinerante que eu acho sensacional, e também de ocupação de espaço no centro histórico —sempre levando música baiana, representando vários artistas locais. Eu acho genial.

Tem também a A.B.O.C.A. Centro de Artes, que tem sido um destaque das quartas-feiras de Salvador porque leva um repertório super eclético e performático de Portella Açúcar e Vejo Araújo que estão fazendo história. É um point imperdível na cidade.

E o LaLá que todo verão leva música independente baiana para o front. Fica no Rio Vermelho, um dos nossos grandes centros boêmios. Essa ocupação musical que acontece ali é de extrema relevância, já que a gente preenche não só com boemia e gastronomia o espaço, mas com música.

Então esses três locais, de fato, acho que representam um recorte interessante no verão baiano em termos de música."



Hidden - r. Chile, 7, centro histórico, Instagram @hidden.salvador. Qui. a sáb., a partir das 17h. Couvert artístico R$ 30 (exceto em eventos especiais)

A.B.O.C.A. Centro de Artes - r. dos Marchantes, 12, Santo Antônio Além do Carmo, Instagram @abocacentrodeartes

LaLá Casa de Arte - r. da Paciência, 329, Rio Vermelho, Instagram @lalacasadearte

O A.B.O.C.A. Centro de Artes, espaço cultural que funciona em Salvador - Divulgação

Russo Passapusso (BaianaSystem)

"Se Gerônimo estiver tocando na escadaria, na rua do Passo, no Pelourinho, vá. Ali na escadaria tem a construção absurda de tudo o que a gente vê de música latina, de sul amefricanidade, das raízes do samba reggae, essas claves não tão conhecidas como a música baiana.

Você está andando pelas ruas da cidade, entendendo o que fazer: procure o MinistereoPúblico SoundSystem, sistema de som perambulante. Fica perto dessas ruas de trás do Rio Vermelho, numa rua que tem uns lugares de show, uns bares. Quando chegar perto vocês já vão ouvir o grave batendo e tudo vai acontecer.

Acho que esses lugares são muito importantes para se entender a história. Além disso, visite lojas de vinil para também adquirir seus sons e botar no toca-discos —e fazer seu próprio lugar que tem que ser visitado."

Escadaria do Passo - Ladeira do Carmo, 24, Santo Antônio

MinistereoPúblico SoundSystem - agenda em @ministereopublico