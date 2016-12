Idec quer entrar com ação contra aumento de velocidade nas marginais

Publicidade

O Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) pretende entrar com uma ação contra o aumento de velocidade das marginais Tietê e Pinheiros, definido pelo prefeito eleito João Doria (PSDB). Segundo o Idec, não há justificativa técnica para aumento de velocidade.

Nesta semana, a equipe de Doria confirmou que no dia 25 de janeiro as velocidades das marginais vão subir : as expressas passarão de 70 km/h para 90 km/h; as centrais, de 60 km/h para 70 km/h; e as locais, de 50 km/h para 60 km/h, mantendo a faixa à direita a 50 km/h.

O aumento na velocidade é uma das principais promessas do tucano. Os limites foram reduzidos por Fernando Haddad (PT) em 2015, com a justificativa de que diminuiria o número de acidentes e mortes nas duas vias.

Pesquisador em mobilidade urbana do Idec, Rafael Calabria diz que o instituto aguarda apenas a posse de Doria para entrar com a ação. "A gente esperava que o projeto Marginal Segura [de Doria] tivesse alguns pontos que pudessem ser elogiados. Mas não, ele se pautou só por sinalização e comunicação, que são o básico. Com velocidade alta, o motorista está em constante risco."

A assessoria de Doria afirmou que o programa será "implantado com reforço na segurança para usuários da via, em especial pedestres, motociclistas e ciclistas".