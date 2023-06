Os recentes casos de febre maculosa na região de Campinas (SP), que provocaram a morte de quatro pessoas, acendem um alerta sobre o perigo dos carrapatos também para os pets.

Fonte de preocupação dos tutores, o parasita pode provocar, além de dermatites, doenças graves, que podem levar à morte do animal. São elas: erlichiose, babesiose, anaplasmose, doença de Lyme e até febre maculosa.

A veterinária Mariana Paraventi, supervisora técnica da Petland&CO e da rede de clínicas Dra.Mei afirma que a prevenção é o principal caminho para controle dos carrapatos e doenças transmitidas por eles.

"Deve-se manter a rotina regular de carrapaticidas (comprimidos, pipetas ou coleiras), respeitando a dose e o intervalo de aplicação. Ao encontrarmos um carrapato no cão, isso pode significar um número muito maior de parasitas no ambiente. Por isso, a limpeza e desinfecção do ambiente tanto com remoção mecânica quanto com produtos específicos é essencial", afirma.

Como identificar que o cachorro está com carrapato? Os carrapatos podem ser encontrados na pele do pet, normalmente em locais mais ocultos, como na cauda, orelhas, axilas, dedos e pescoço.

O que fazer quando encontrar carrapato no cachorro? Qual a forma correta de retirar o parasita? O mais indicado nesses casos é buscar ajuda de um profissional pois, ao tentar remover mecanicamente, podemos deixar as garras dos carrapatos presas na pele do cão, o que pode causar irritação, inflamação, coceira e feridas.

Quais as doenças transmitidas por carrapatos aos cachorros e qual a gravidade delas? Outro motivo para buscar um veterinário ao encontrar o carrapato no seu cão é a avaliação do seu pet a partir de exames para garantir que ele não tenha contraído nenhuma doença transmitida por carrapatos. São elas: erlichiose, babesiose, anaplasmose, febre maculosa e doença de Lyme.

Essas doenças podem evoluir de forma grave, podendo causar febre, falta de apetite, anemia intensa e evoluir de maneira letal.

Além disso, as picadas por carrapatos não infectados podem causar inflamação, alergias e dermatites.

Quais os sintomas e qual o tratamento? Os sintomas variam desde falta de apetite, febre, apatia, manchas na pele até anemia severa com necessidade de transfusão sanguínea.

Como é a transmissão da febre maculosa e quais os sintomas da doença em cães? Hoje só temos registros de infecção em cães pela febre maculosa, mas eles não transmitem diretamente a doença, pois são considerados hospedeiros. Isso porque a febre maculosa é causada por uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii, transmitida para os animais e seres humanos pela picada de carrapatos infectados por ela. São dois carrapatos principais do gênero Amblyoma: carrapato-estrela e carrapato-amarelo-do-cão.

Os sintomas da febre maculosa nos pets são similares a algumas outras doenças transmitidas por carrapatos, como a erlichiose e babesiose (conhecidas popularmente por doença do carrapato), como febre, falta de apetite, náusea e apatia.

Existem diferentes espécies de carrapatos. Poderia explicar a diferença entre elas? Carrapatos encontrados na cidade e de áreas rurais transmitem as mesmas doenças? Existem inúmeras espécies de carrapatos. Entre os principais estão:

Carrapato vermelho (Rhipicephalus sanguineus): é o mais comumente encontrado nas grandes cidades, transmite erlichiose, babesiose, anaplasmose e micoplasmose.

Carrapato-estrela (Amblyomma sculptum, antigo A. cajennense): mais comum em ambiente rural e transmite a febre maculosa e a doença de Lyme.

Carrapato amarelo do cão (Amblyomma aureolatum): presente em regiões de mata, que também transmite a febre maculosa e rangeliose.

Carrapatos encontrados em cachorros podem se hospedar em humanos? Podem sim, os carrapatos podem se alojar em humanos e até transmitir doença como a febre maculosa.

Um cachorro infectado por carrapato pode transmitir a doença para humanos? Não diretamente. Um cão infectado com doenças consideradas zoonoses com febre maculosa, pode transmitir a doença para um carrapato e, após esse carrapato picar um humano, transmitir para ele.

Como evitar a infecção? Como agir uma vez identificado carrapato no animal ou no imóvel? A prevenção é o principal caminho para controle dos carrapatos e doenças transmitidas por eles. Deve-se manter a rotina regular de carrapaticidas (comprimidos, pipetas ou coleiras), respeitando a dose e o intervalo de aplicação.

Ao encontrarmos um carrapato no cão, isso pode significar um número muito maior de parasitas no ambiente. Por isso, a limpeza e desinfecção do ambiente tanto com remoção mecânica quanto com produtos específicos é essencial.

