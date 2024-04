Brasília

Parentes de presos protestaram na Esplanada dos Ministérios nesta segunda-feira (29) contra o projeto que acaba com as saídas temporárias de presos, aprovado pelos parlamentares neste ano. O grupo também pediu por melhores condições nos presídios.

Lideranças do Congresso Nacional dão como certa a derrubada do veto do presidente Lula (PT) ao ponto central do texto. São necessários apoio de no mínimo 257 deputados e 41 senadores para que o veto seja derrubado.

O presidente manteve as saidinhas para que os detentos possam visitar familiares em datas comemorativas. O anúncio foi feito no dia 11 deste mês pelo ministro Ricardo Lewandowski, no Palácio do Planalto.

