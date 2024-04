Três das cinco principais estatais brasileiras tiveram queda nos lucros, comparado a 2022. A Petrobras, com 33% de queda, os Correios, com 22% e o BNDES, com 5%.

Somando aos resultados do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal — cujos números, por outo lado, foram maiores que os de 2022 —, as empresas tiveram um total 24% menor em relação ao ano passado.

Banco do Brasil no setor Bancário Sul, em Brasília.

O desempenho no primeiro ano do governo Lula (PT) é explicado principalmente pela retração do resultado da Petrobras, que viu seu lucro cair 33% em relação a 2022 (para R$ 124,6 bilhões). Os números da petroleira também impactaram os do BNDES.

A explicação para os resultados das estatais, que repassam parte de seus lucros ao Tesouro Nacional por meio de dividendos, varia.

Analistas observam de perto a movimentação do governo Lula sobre as empresas. Entre investidores da Petrobras, por exemplo, há preocupação de que atos da nova gestão afetem o desempenho da companhia.

Um complicador é o fato de, desde o ano passado, as estatais estarem mais expostas a indicações políticas com a suspensão do trecho da Lei das Estatais que tornava mais rigoroso o processo de escolha para cargos de conselheiros e diretores.

