Neste 1º de outubro é celebrado o Dia Internacional do Café. A data é reconhecida pela OIC (Organização Internacional do Café) e pelos 77 Estados-Membros da entidade. Por isso, é considerado o dia "oficial" da bebida pelo mundo.

Dia Internacional do Café é celebrado no dia 1º de outubro - Chen Sihan/Xinhua

Para celebrar a data, o Café na Prensa preparou um guia de compra para ajudar o consumidor a escolher os melhores cafés de acordo com suas preferências. Confira aqui.

Segundo a OIC, a data é "uma oportunidade para os amantes do café compartilharem seu amor pela bebida e apoiar os milhões de agricultores cuja subsistência depende da colheita".

Neste ano, a entidade até aproveitou o Dia Internacional do Café para lançar o #CoffeePeople, campanha feita em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) pelo direito a um ambiente de trabalho seguro e saudável na cadeia produtiva da bebida.

Aproveite a data para aprender a fazer um coado impecável:

O dia 1º de outubro, contudo, não é a única data existente no calendário em homenagem à bebida. No Brasil, há ainda quem celebre um chamado Dia Mundial do Café em 14 de abril, mas a data não é de fato reconhecida internacionalmente. Acaba sendo, pois, um dia mundial "de mentirinha".

Aqui, existe ainda o Dia Nacional do Café, que é reconhecido como sendo a data oficial em terras brasileiras. Ele foi instituído pela Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café) em 2005 e é celebrado no dia 24 de maio, que representa o início da colheita na maior parte do país.



