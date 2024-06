São Paulo

Quem for nesta quinta (6) ao bar Câmara Fria, localizado acima do tradicional Original, em Moema, presenciará uma invasão cervejeira.

Os invasores vêm de Pinheiros, mais precisamente do Tank Brewpub, que mostrarão no lugar sua nova arma: a Peanut Butter Jelly, uma imperial sour poderosa, com 9,5% de álcool e ingredientes como pasta de amendoim e frutas vermelhas (R$ 26, copo com 300 ml).

Ambiente do Câmara Fria, o bar escondido do Original, em Moema - Divulgação

Na verdade, trata-se de uma invasão consentida. A cerveja é uma encomenda para harmonizar com a nova pizza do CF, a Thai (R$ 44), feita com barriga de porco glaceada, camarão, broto de feijão, coentro, cenoura e amendoim, e finalizada com molho à base de pasta de amendoim. A Peanut Butter ficará disponível na casa até setembro.

Para concluir a apropriação do speakeasy cervejeiro, o Tank vai ocupar todas as dez torneiras com outras de suas criações, incluindo a Modern IPA (uma india pale ale), a recente Sunshine Slipper (uma saison com o aromático lúpulo Sorachi) e a The Prestige (uma stout com coco).

Além de ocupar o taproom, o Tank terá uma edição limitada da Sour Limão com Rapadura, em lata, cerveja feita em homenagem ao Pirajá (dos mesmos donos do Original e do Câmara), que faz uma releitura da famosa caipirinha de três limões com rapadura. Serão apenas 150 latas, então melhor ser ligeiro.

Câmara Fria - R. Graúna, 137, Moema, tel. 2299-5336, @camarafria; ocupação cervejeira do Tank Brewpub: qui. (6), a partir das 18h