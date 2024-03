Com o aumento da procura por atividades na natureza e, especialmente, de trilhas e montanhas nos últimos anos, formar guias que não apenas levem pessoas por caminhos nem sempre fáceis, mas principalmente sejam capazes de atender a eventuais emergências e respeitar os espaços percorridos é um desafio e tanto —considerando que por aí o que mais tem é voluntarismo e informalidade. E foi pensando nesse nicho que o Gear Trips, startup de educação voltada para esse segmento lançou o Programa Capacitar, que visa aprimorar tecnicamente guias, condutores, líderes ou instrutores.

Segundo Pedro Lacaz Amaral, engenheiro químico fundador e CEO da Gear Tips, premiado pela Federação Internacional de Escalada e Montanhismo (Uiaa, na sigla em inglês) pelo projeto de reciclagem de cartuchos de gás, a ideia inicial do programa era "criar um selo de qualidade para guias, condutores, instrutores e operadoras de turismo".

No curso de orientação e navegação da startup Gear Tips, lições de como usar bússola e mapas para orientar o percurso na natureza - Divulgação/Taísa Maar

Os primeiros cursos implantados foram Orientação e Navegação, Técnicas de Mínimo Impacto (Leave no Trace) e Primeiros Socorros em Áreas Remotas (Wafa), sempre tomando por base as normas ABNT NBR ISO 21102 - Turismo de Aventura - Líder - Competências de Pessoal e ABNT NBR 15398 - Caminhada de Longo Curso – Líder.

Vale citar que certificações desse tipo existem nos principais destinos de aventuras do mundo, com listas de guias adequados para as mais diversas atividades. Criar um diretório desse tipo por aqui pode evitar ao turista iniciante nos esportes de natureza muita dor de cabeça, quando não ter a própria cabeça quebrada por cair nas mãos de um guia ignorante dos cuidados básicos para cada ambiente.

"Queremos conscientizar os consumidores desses serviços sobre a importância de contratarem guias que saibam aplicar primeiros socorros, que saibam técnicas de navegação e tenham consciência da importância de provocar o mínimo impacto por onde passam", explica Amaral. Até o momento, 27 guias já foram capacitados pelos cursos, mas a ideia é multiplicar esse número promovendo formação de instrutores de diversos níveis para ampliar a abrangência.

Pedro Lacaz Amaral, CEO da startup Gear Tips - Divulgação

"Estamos fechando acordo com a norte-americana Leave No Trace", conta "para trazermos ao Brasil um curso de instrutor nível 2, que são poucos no Brasil". A proposta, acrescenta Amaral, é "fazer, já no segundo semestre, um curso para 10 a 12 novos instrutores nível 2, que possam por sua vez formar instrutores de nível 1 e ampliar a capacitação em mínimo impacto ambiental".

A formação do guia em Leave no Trace, conta Amaral, inclui uma imersão de dois dias para mostrar aos alunos "quanto desconhecem sobre a importância do tema". E não, não basta levar sua garrafa pet embora, a prática de mínimo impacto prevê detalhes que podem parecer pouco relevantes isoladamente, mas que se acumulam na natureza, como o descarte de dejetos orgânicos, evitar coleta de plantas e captura de animais do ambiente ou mesmo evitar o uso de produtos de higiene pessoal não biodegradáveis em cachoeiras e cursos d'água.

Mas, como nem tudo é simples no universo das boas intenções, Amaral conta que um dos principais desafios que encontra é "conseguir recursos para capacitar o maior número de pessoas", para o qual conta com seus contatos com parceiros do segmento. Mas há outro mais delicado, que é fazer "os próprios profissionais entenderem a importância dessas capacitações".

"Para você ter uma ideia", aponta, "mesmo com algumas turmas gratuitas, tivemos dificuldade em conseguir inscritos, o que demonstra que diversos profissionais ainda não enxergam a relevância e o diferencial que as capacitações podem trazer para os seus serviços". O que vai ajudar a mudar esse descaso, ressalta, "é uma pressão vinda por parte de quem os contrata".