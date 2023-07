São Paulo

Ao entrar no Sesc Bom Retiro, na região central de São Paulo, somos recebidos por cinco estandartes coloridos, cada um com três andares de altura, tomando todo o vão central do prédio. Presos ao teto, eles exibem a palavra "karingana" como se fosse um grito.

Na cultura oral moçambicana, esse termo faz parte das contações de histórias da língua ronga. Funciona mais ou menos como o "era uma vez" dos contos de fadas tradicionais, mas na forma de um jogo entre quem conta e quem escuta. Antes de dar início à narrativa, o contador diz "karingana ua karingana". Quando a plateia responde "karingana", a performance começa.

Estandartes da exposição "Karingana", que entra em cartaz no Sesc Bom Retiro - Bruno Molinero

É assim também que damos os primeiros passos na nova exposição "Karingana", que recebe o público a partir de sábado, dia 15, na unidade do Sesc. O nome não é aleatório. Com o subtítulo "Presenças Negras no Livro para as Infâncias", a mostra reúne 92 obras de 47 ilustradores, todos negros. As artes foram publicadas originalmente em livros ilustrados e infantojuvenis lançados no Brasil.

"A ilustração já é pouco valorizada dentro do mercado editorial. O ilustrador negro é invisibilizado dentro dessa invisibilidade", diz a pesquisadora Ananda Luz, uma das curadoras. "Quisemos mostrar toda a diversidade dessa produção. E fazer com que a criança negra possa se enxergar em diferentes possibilidades de existência durante a visita."

A frase de Luz ganha eco num dos nortes da exibição. Na conversa com a reportagem durante a montagem, a curadora desfilou conceitos como ancestralidade, territorialidade, coletividade, oralidade, religiosidade, musicalidade, mas é na diversidade que brota a potência da visita.

Diversidade que não está ligada apenas à questão racial. "É, sim, uma mostra que fala de racismo. Mas são ilustrações que exibem, sobretudo, crianças negras existindo. A gente quer que os visitantes vejam a beleza nos corpos negros. Queremos falar de existência, não só de resistência", afirma Luz.

Ilustração de Bárbara Quintino para o livro "Meu Nome É Raquel Trindade", exposta na mostra - Divulgação

Instalada num espaço acanhado, numa das laterais do segundo andar onde geralmente ocorrem as exposições do Sesc, "Karingana" faz um equilíbrio difícil em poucos metros quadrados.

A atração exibe nomes que despontam na cena contemporânea, como Carol Fernandes, Rodrigo Andrade, Aline Bispo e Larissa de Souza, mas também coloca entre molduras artistas pioneiros, casos de Zeka Cintra e Josias Marinho. Isso sem falar no espectro de editoras de cujos livros saíram as artes exibidas —gigantes como Pequena Zahar e Melhoramentos convivem com casas independentes como Caixote, Kitembo e Mazza e projetos como o Lendo Mulheres Negras e a revista África e Africanidades.

Mas a exibição não cria uma multiplicidade aleatória ou gratuita. Se é possível dizer que o Brasil vive há anos uma primavera da ilustração de livros para a infância, com artistas reconhecidos e premiados internacionalmente, o recorte da mostra permite olhar com atenção algumas revoluções comandadas por profissionais negros na estética, na narrativa e na potência do livro ilustrado publicado hoje no país.

Ilustração de Dalton Paula para o livro "O Jabuti Não Está nem Aí", que tem texto de Itamar Assumpção - Divulgação

As 92 obras expostas são majoritariamente reproduções, com exceção de seis delas, exibidas nos originais. Apesar de estarem nas paredes, distantes do livro e do suporte para o qual foram originalmente pensadas, as ilustrações não perdem totalmente o contato com a literatura.

Do outro lado do andar fica o espaço de leitura, visto de forma livre e aberta por causa do vão central do prédio. Ali, títulos que contêm os desenhos exibidos em "Karingana" estão disponíveis para leitura.



"Quero que editoras sem autores e ilustradores negros no catálogo visitem a exposição, reflitam sobre isso e decidam chamar esses artistas para ilustrar seus lançamentos, porque gostaram dos trabalhos e acharam importante levar essas perspectivas para seus livros", diz Luz. "Não é possível ter um novo 'Abecê da Liberdade'", acrescenta ela, em referência ao livro infantil de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta que foi acusado de racismo e retirado de circulação em 2021 pela Companhia das Letras (leia mais aqui).