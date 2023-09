É sempre bom ter um pé atrás quando alguém diz que, para entender determinado autor ou livro de ficção, é preciso fazer um curso antes. De duas, uma. Ou o escritor precisa de fato de um manual de instruções para ser compreendido —e aí, o melhor a se fazer geralmente é pular fora. Ou o curso não é tão necessário assim —e aí, o melhor com certeza é pular fora.

Mas esse não é o caso de Maurice Sendak. O escritor e ilustrador americano, morto em 2012, é considerado um dos maiores nomes da história do livro ilustrado no mundo, com diversos troféus na prateleira, entre eles os dois mais importantes da literatura infantojuvenil: o Hans Christian Andersen, considerado o Nobel para esse público, e o Alma, sigla do Astrid Lindgren Memorial Award.

Maurice Sendak, autor de "Onde Vivem os Monstros", em foto de 2006 - Joyce Dopkeen/The New York Times

Só que sua obra ficou ausente das livrarias brasileiras por quase meio século, o que fez com que passasse anos desconhecida de crianças e também de adultos. Com produção constante desde os anos 1950, ele só foi ser publicado no Brasil em 2009, quando a extinta Cosac Naify lançou por aqui "Onde Vivem os Monstros". Após o fechamento da editora, seus títulos voltaram a ficar fora de catálogo, atingindo preços dignos de obras de arte em sebos.

Agora, neste início de outubro, a Companhia das Letrinhas volta a publicar Sendak e lança três de suas histórias —"Onde Vivem os Monstros" e "Na Cozinha Noturna Noturna", que já tinham saído antes pela Cosac, além de "Lá Fora, Logo Ali", inédito no Brasil.

Na esteira desses lançamentos, dois cursos online e gratuitos ajudam a apresentar as obras e a mergulhar mais profundamente nelas. Um deles é oferecido pela A Casa Tombada, enquanto o outro é ministrado pela PUC-SP, a Pontifícia Universidade Católica. Então voltamos ao início deste texto. É preciso mesmo fazer um curso para entender Sendak?

Tecnicamente, não. Seus livros para a infância são bem pouco convencionais, mas costumam encantar os leitores logo na largada. Eles dão medo, falam de tabus, abordam temas considerados delicados para essa faixa etária, como a morte, e mexem com o nosso inconsciente. São histórias que se preocupam em produzir literatura, não materiais didáticos. Mas estão muito longe de ser impenetráveis.

Isso quer dizer que os cursos são inúteis? Também não. As aulas podem ser importantes principalmente para dois grupos: profissionais ligados ao livro ilustrado e à literatura infantojuvenil e leitores que queiram entender um pouco mais o trabalho, a técnica e as motivações do autor. Afinal, nem tudo aparece claramente numa primeira leitura.

"Sendak não é só um símbolo do livro ilustrado, mas ele traz uma discussão que é atualíssima", diz o ilustrador e pesquisador Odilon Moraes. "Ele mostra que dá para falar de tudo no livro ilustrado. É um lugar para elaborar pensamentos, como qualquer outra forma de arte."

Ilustração de "Na Cozinha Noturna", de Maurice Sendak, lançado pela Companhia das Letrinhas - Divulgação

Odilon é um dos nomes do ciclo de estudos online oferecido pela A Casa Tombada. Feito em parceria com a Companhia das Letrinhas, o curso é gratuito e dura três dias, de 9 a 11 de outubro, cada um com um tema.

No primeiro, Odilon Moraes e a editora Gabriela Tonelli falam sobre os bastidores das novas edições. No segundo, o ilustrador se junta a Amma, Carolina Moreyra e Rodrigo Andrade para debater o legado de Sendak. No último, Débora Alves e Rafaela Deiab conversam sobre a mediação das histórias.

Já a PUC-SP, como parte do programa da pós-graduação em Literatura e Crítica Literária, faz em novembro o evento "Uma Breve Introdução ao Livro-Álbum", também é online e gratuito. Serão dois dias, em 28 e 30.

No primeiro encontro, será discutido o que é exatamente um livro ilustrado, com apresentação de alguns clássicos do gênero. Já na segunda aula, o tema será Sendak e os três títulos lançados: "Onde Vivem os Monstros", "Na Cozinha Noturna" e "Lá Fora, Logo Ali".

"Na primeira vez que li Sendak, lembro que fiquei encantada com a representação da infância e das nossas pulsões todas", diz a ilustradora Carol Fernandes. "Porque a palavra ideal para dizer o que as histórias trazem não é selvageria. Elas mostram como a gente lida com as nossas pulsões internas e equilibramos esses sentimentos com a família e a sociedade."

Maurice Sendak, Seus Terríveis Rugidos e as Crianças Quando 9, 10 e 11 de outubro, das 9h30 às 11h30 (primeira aula às 9h15)

9, 10 e 11 de outubro, das 9h30 às 11h30 (primeira aula às 9h15) Preço Grátis

Grátis Autoria A Casa Tombada (online)

A Casa Tombada (online) Link: https://cursos.acasatombada.com.br/curso/ciclo-de-estudos-maurice-sendak