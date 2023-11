Um dia, quando Henriqueta se preparava para ir à escola, com sua jaqueta amarela e um livro nas mãos, ela parou e olhou uma poça d'água no meio do caminho. Mas não viu o seu reflexo. Em vez disso, no lugar de sua imagem, apareceu refletido um leão. "Como estou feroz nesta manhã", ela pensou, enchendo-se de coragem.

Essa é a deixa para tudo ficar selvagem em "Os Reflexos de Henriqueta", livro ilustrado da francesa Marion Kadi, premiado na Feira do Livro Infantil de Bolonha. Vendo a si mesma como uma fera, como um leão de juba esvoaçante, a menina não apenas muda de comportamento e conta uma história sobre amadurecimento.

Ilustração de "Os Reflexos de Henriqueta", de Marion Kadi, lançado pela Pequena Zahar - Divulgação

Ela também despeja sobre o leitor um monte de perguntas. Onde estão as minhas próprias feras? Quantas vezes eu também me vi refletido como um leão? O que fiz quando isso aconteceu?

Na obra, Henriqueta aproveita essa força incontrolável do felino para se divertir sem limites na escola, dormir em sala de aula, devorar a comida da cantina, urrar e rugir.

Até que se cansa e deseja o seu reflexo verdadeiro de volta, numa jornada que lembra a do jovem Max, personagem de "Onde Vivem os Monstros". No clássico ilustrado do americano Maurice Sendak, o protagonista se muda para uma terra cheia de criaturas selvagens e brinca até dizer chega —mas depois decide voltar para casa, cansado de tanta folia sem regras nem limites.

Na obra de Kadi, algo parecido ocorre. "Na verdade, você não se parece nada comigo", reclama Henriqueta para o leão, quando se cansa da bagunça. Mas, como diria Caetano Veloso, Narciso só acha feio o que não é espelho. O felino faz parte de Henrinqueta. É o seu lado selvagem, desordeiro, arisco, indomável, que não pode ser simplesmente eliminado da personalidade.

Não conto o final da história, mas a protagonista acaba descobrindo que leões e meninas são apenas faces diferentes de uma mesma moeda.

Só que nem sempre as nossas feras são tão rebeldes assim. É o que mostra a argentina Yael Frankel no livro "Quando Vejo Você".

Nele, a narradora usa alta carga poética para falar sobre a sua relação com alguém especial. Se apenas ouvíssemos o texto, de olhos fechados, sem ver as ilustrações, certamente pensaríamos que a obra aborda a ligação entre pessoas que se amam —pais e filhos, amigos, quem sabe um casal.

Mas é aí que mora a graça dos livros ilustrados. Frankel acrescenta mais camadas narrativas à trama ao ilustrar as personagens como uma menina de cabelos vermelhos e um urso polar.

Ilustração de "Quando Vejo Você", de Yael Frankel, livro lançado pela editora Gato Leitor - Divulgação

Além de não resolver a charada, a escritora e ilustradora embaralha ainda mais as cartas. Afinal, a fera é outro ser? Ou será que ela é parte de nós mesmos?

Até porque o urso do livro nem é tão feroz assim. É simpático, às vezes tímido, sempre respeitoso, mostrando menos o delírio e mais o silêncio da proteção. "Eu me sinto tão confiante quando você me dá atenção", diz a menina. "Eu sei que você está ali", afirma mais adiante.

Aqui também não conto o final. Mas o desfecho traz mais uma vez a ideia do reflexo e do espelho. Afinal, tanto a coragem da loucura quanto a coragem do conforto surgem de feras, leões e ursos que, de alguma forma, vivem fora e dentro da gente. Ao mesmo tempo.

Os Reflexos de Henriqueta Preço R$ 54,90 (48 págs.)

Marion Kadi Editora Pequena Zahar

