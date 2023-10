Como não é surpresa, mais uma vez os mercados estão ouriçados e otimistas nesta quinta, dia 12, por causa do Dia das Crianças. Uma pesquisa feita pelo Datafolha a pedido da Abecs, associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento, mostrou que 65% dos brasileiros pretendem comprar presentes na data deste ano e gastar uma média de R$ 213.

Outro estudo, este realizado pela CNDL, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, perguntou o que exatamente as pessoas querem comprar. As respostas mais comuns foram roupas, calçados, jogos e brinquedos.

Nem sinal de livros.

Ilustração de Daniel Kondo para "O Vermelho Vaidoso", de Alejandra Gonzalez - Divulgação

Se esses números refletem de algum modo a realidade, não é difícil notar por que o gargalo da leitura e da venda de livros no país não está ligado só ao preço alto das edições, como muitos gostam de defender e batucar por aí. De acordo com o último Painel do Varejo de Livros no Brasil, levantamento mensal feito pelo Snel, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o valor médio dos títulos foi de R$ 46,36 em agosto.

Ou seja, com os R$ 213 que o brasileiro está disposto a gastar no Dia das Crianças, seria possível comprar quatro livros e ainda sobraria um troco para o lanche. E por que não é assim? Por que esta é mais uma data com lojas de brinquedos cheias e livrarias vazias?

É que a questão vai além da simples matemática. Envolve também a ineficiência de políticas públicas e educacionais, o baixo acesso a livrarias, bibliotecas e centros de leitura e fatores sociais e históricos, como o hábito de leitura das famílias, por exemplo.

Como este blog tem o compromisso de tentar ampliar o acesso à leitura e aos livros, abaixo há uma lista com dez obras para crianças e jovens que seriam ótimos presentes nesta quinta —e em qualquer outra data também. Confira a seguir.



O Coração que Saiu pela Boca

Marcelo Maluf, que acaba de lançar para adultos o romance "Os Últimos Dias de Elias Ghandour", após o premiado "A Imensidão Íntima dos Carneiros", tem também uma sólida produção para crianças e jovens. Um dos seus títulos mais recentes é "O Coração que Saiu pela Boca", em que narra o dia em que o menino Hugo leva um baita susto e vê, de fato, o seu coração subir pela garganta e pular boca afora como um foguete. Para contar essa história, Maluf escolhe um narrador nada convencional —é o próprio músculo cardíaco quem narra a aventura e fala de sua viagem pelas nuvens, bem longe do peito de Hugo.

O Coração que Saiu pela Boca Preço R$ 45,90 (44 págs.)

R$ 45,90 (44 págs.) Autoria Marcelo Maluf e Tainan Rocha

Marcelo Maluf e Tainan Rocha Editora Camaleão O Coração que Saiu pela Boca R$ 45,90 (44 págs.) stars - " O Coração que Saiu pela Boca " Marcelo Maluf e Tainan Rocha stars -

Consegue Ouvir Meu Coração?

Quem também usa a metáfora do coração é a sul-coreana Jo A-ra, mas de uma maneira poética. Neste livro, construído só com desenhos feitos a grafite, a ilustradora apresenta um menino solitário, que vai sozinho para a escola. No caminho, ele passa por pássaros empoleirados nos fios de eletricidade, faixas de pedestre e encontra um grupo de valentões, que o ataca, numa cena de agressão construída com delicadeza. A tristeza da personagem só é cortada quando um pássaro canta. É então que o uniforme do colégio se transforma num fraque de maestro, as gangorras viram flautas, a faixa de pedestre forma as teclas de um piano e os fios passam a ser partituras dessa música silenciosa, que vem de dentro.

Consegue Ouvir Meu Coração? Preço R$ 54 (48 págs.)

R$ 54 (48 págs.) Autoria Jo A-ra

Jo A-ra Editora Caixote Consegue Ouvir Meu Coração? R$ 54 (48 págs.) stars - " Consegue Ouvir Meu Coração? " Jo A-ra stars -

Ilustração de "Consegue Ouvir Meu Coração?", da sul-coreana Jo A-ra - Divulgação

O Vermelho Vaidoso

Quem já leu "Flicts" vai entender rápido aonde "O Vermelho Vaidoso" quer chegar. No clássico de Ziraldo, Flicts é uma cor estranha, deslocada, triste por não achar o seu lugar no mundo. Já a obra da uruguaia Alejandra González e do brasileiro Daniel Kondo, finalista do Bologna Ragazzi Award, é o inverso —as páginas trazem a história do Vermelho, que se acha forte, intenso e vibrante por ser a cor das flores mais bonitas, do manto da Chapeuzinho Vermelho e do caminhão dos bombeiros. É claro que a postura arrogante gera indignação nas outras cores, que mostram ao Vermelho que, na verdade, nem vermelho ele é. Mas não vou contar como isso acontece para não estragar o final do livro.

O Vermelho Vaidoso Preço R$ 69,90 (56 págs.)

R$ 69,90 (56 págs.) Autoria Alejandra González e Daniel Kondo

Alejandra González e Daniel Kondo Editora WMF Martins Fontes

WMF Martins Fontes Tradução Mariana Palezi e Fabrício Valério O Vermelho Vaidoso R$ 69,90 (56 págs.) stars - " O Vermelho Vaidoso " Alejandra González e Daniel Kondo stars -

Fantasmagoria e Primeiros Poemas

Este é um dos livros mais surpreendentes e divertidos da última leva de lançamentos. Nele, Lewis Carroll usa a mesma ironia e maluquice que ficaram famosas em "Alice no País das Maravilhas", mas na poesia. A obra é dividida em duas partes. A primeira é um longo poema sobre o encontro de um homem com um fantasma em sua casa —uma assombração diferente, que surge doente, resfriada e com medo do humano. Já a segunda é uma coletânea de versos escritos por Carroll quando ele tinha apenas 13 anos. As estrofes, temperadas de humor nonsense, subvertem a moral boboca das histórias e tiram sarro da literatura que se preocupa mais em educar do que em fazer arte.

Fantasmagoria e Primeiros Poemas Preço R$ 68 (128 págs.)

R$ 68 (128 págs.) Autoria Lewis Carroll

Lewis Carroll Editora Piu

Piu Tradução José Francisco Botelho e Paula Taitelbaum

José Francisco Botelho e Paula Taitelbaum Ilustradores AB Frost e Lewis Carroll Fantasmagoria e Primeiros Poemas R$ 68 (128 págs.) stars - " Fantasmagoria e Primeiros Poemas " Lewis Carroll stars -

Amarelinha e Outros Poemas

Também no universo da poesia, o escritor Giba Pedroza se equilibra de maneira circense entre o nonsense e o lirismo nesta coletânea de poemas ilustrados pelo traço inconfundível de Mariana Massarani. Se os versos têm início com uma vaca chamada Vitória, que morreu e "acabou-se a história", em seguida conhecemos a beleza melancólica de uma nuvem tristonha, que ganha diferentes formatos nos olhos de quem está no chão. É assim, dosando a profundidade de sentimentos como o medo, a leveza das adivinhas de circo e o encanto de um passarinho que escuta Pixinguinha, que Pedroza faz uma homenagem ao mundo da poesia da infância.

Amarelinha e Outros Poemas Preço R$ 65 (48 págs.)

R$ 65 (48 págs.) Autoria Giba Pedroza e Mariana Massarani

Giba Pedroza e Mariana Massarani Editora Moderna Amarelinha e Outros Poemas R$ 65 (48 págs.) stars - " Amarelinha e Outros Poemas " Giba Pedroza e Mariana Massarani stars -

Página de "Amarelinha e Outros Poemas", de Giba Pedroza e Mariana Massarani - Divulgação

Pontes

Depois de "Castelos", José Roberto Torero e Ivo Minkovicius retomam a parceria neste livro. Se antes eles inventaram 30 castelos e fortalezas inusitadas, agora a aposta é na criação de pontes tão impensáveis como a Ponte Dragão, a Ponte Escorregador, a Pontopeia e pontes que nem são pontes, como a Ponte Preta, a ponte de safena e a ponte aérea. O que parece apenas uma brincadeira com o absurdo, ideal para arrancar risadas de crianças e de adultos que ainda não deixaram a alegria cair do bolso, acaba se mostrando um bocado mais complexo quando pensamos que o livro foi lançado numa época em que precisamos construir mais pontes do que nunca.

Pontes Preço R$ 56 (56 págs.)

R$ 56 (56 págs.) Autoria José Roberto Torero e Ivo Minkovicius

José Roberto Torero e Ivo Minkovicius Editora Padaria de Livros Pontes R$ 56 (56 págs.) stars - " Pontes " José Roberto Torero e Ivo Minkovicius stars -

Casa de Penhor

Não estaria errado dizer que "Casa de Penhor" é uma coletânea de contos curtos. Ou que é uma reunião de histórias que giram sempre ao redor de objetos, entregues por seus donos na tal casa de penhor que dá título ao livro. Ou então que João Anzanello Carrascoza parte de anéis, brincos e joias para mostrar que eles não são feitos apenas de cifras, mas estão recheados de histórias e sentimentos. Só que o título é mais do que isso. Para o público juvenil, "Casa de Penhor" é um tijolo que se soma ao projeto literário de Carrascoza e às centenas de cacarecos espalhados por suas obras —do diário para a filha aos sofás em salas perdidas na memória, da camisas do pai ausente ao pião do menino rejeitado, entre tantos outros.

Casa de Penhor Preço R$ 52,90 (88 pags.)

R$ 52,90 (88 pags.) Autoria João Anzanello Carrascoza

João Anzanello Carrascoza Editora Melhoramentos Casa de Penhor R$ 52,90 (88 pags.) stars - " Casa de Penhor " João Anzanello Carrascoza stars -

A Catástrofe

Aqui, a narrativa também se desenrola a partir de um objeto. Neste caso, é a toalha de mesa preferida da mãe da personagem. O problema é que, quando ela passa o ferro quente sobre o pano, a tal catástrofe acontece —o tecido queima e ganha uma mancha. A polonesa Iwona Chmielewska desenvolve a partir dessa tensão uma narrativa ilustrada em que texto e imagem se completam e se unem na imaginação da criança narradora. Quando ela diz, por exemplo, que não adianta rezar para que a queimadura desapareça, a mancha se transforma numa igreja na página seguinte. Quando pensa em jogar a culpa no irmão mais novo, o borrão vira um bebê de chupeta. Até que a mãe chega e transforma a mancha pela última vez.

A Catástrofe Preço R$ 74,90 (52 págs.)

R$ 74,90 (52 págs.) Autoria Iwona Chmielewska

Iwona Chmielewska Editora Yellowfante

Yellowfante Tradução Guilherme Semionato A Catástrofe R$ 74,90 (52 págs.) stars - " A Catástrofe " Iwona Chmielewska stars -

Era uma Vez uma Ave

O argentino Gastón Hauviller e o colombiano Dipacho inventam uma brincadeira linguística e ilustrada em "Era uma Vez uma Ave" —ou, como diz o texto, "um jogo plumiforme e divertido". De um lado, os versos rimados falam sobre aves e pássaros absurdos, descritos com palavras inventadas que remetem ao reino da passarada. Tem "ave aristoplúmica e ensimesmada", " ave plumipálida e emburrada" e "ave oviparatosa e descabelada", por exemplo. Enquanto isso, as ilustrações de Dipacho espalham uma revoada extravagante de papagaios com cordões de ouro, cacatuas vestindo jaquetas e pelicanos de óculos escuros que fazem qualquer um rachar o bico.

Era uma Vez uma Ave Preço R$ 49 (32 págs.)

R$ 49 (32 págs.) Autoria Gastón Hauviller e Dipacho

Gastón Hauviller e Dipacho Editora Boitatá

Boitatá Tradução Sofia Mariutti Era uma Vez uma Ave R$ 49 (32 págs.) stars - " Era uma Vez uma Ave " Gastón Hauviller e Dipacho stars -

A Festa da Lua

Não é só porque ela é parte da Academia Brasileira de Letras ou porque ganhou o Hans Christian Andersen, considerado o prêmio Nobel da literatura infantojuvenil. É porque Ana Maria Machado sabe como contar uma boa história para crianças. Com "A Festa da Lua", a autora volta a lançar um livro para esse público ao falar de Caê. Inspirada em seu sobrinho-neto Caetano, a personagem repara em tudo na natureza —gatos, cachorros, arco-íris, folhas e o que mais estiver pela frente. Mas é com a Lua que o garoto fica fascinado. Principalmente com a capacidade que ela tem de quase sumir, mas logo se transformar e renascer, o que é sempre um baita motivo para festa.