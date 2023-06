São Paulo

São Paulo terá um evento felino inédito neste fim de semana. Pela primeira vez, o Brasil recebe o American Winner Show, a maior exposição de gatos das Américas.

Serão 255 bichanos de 21 raças diferentes, mais o clássico SRD (sem raça definida). Além dos gatinhos brasileiros, também participam animais da Argentina, do Chile e da Itália. Os campeões ganham o título de American Winner, que é um prêmio internacional.

A competição acontece neste sábado (24) e neste domingo (25), das 10h às 17h, no Clube Círculo Militar de São Paulo, no Ibirapuera, na zona sul.

A entrada é gratuita, mas a doação de uma lata ou um pacote de leite em pó é bem-vinda —o alimento será destinado à Casa Hope, organização que oferece apoio a crianças com câncer.

A mesma quantidade de leite arrecadada será doada em ração pela marca PremieRpet para as ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos, que resgatam gatinhos abandonados.

O evento é realizado pela FFB (Federação Felina Brasileira) e pelo CBG (Clube Brasileiro do Gato), e tem patrocínio da marca de ração PremieRpet.

"O público poderá tirar dúvidas com os melhores criadores e veterinários, acompanhar palestras e bate-papos com especialistas, aprender sobre as variadas raças de gatos e a história do CBG, se divertir com jogos interativos, show de mágica e até comédia stand-up, além de conferir produtos exclusivos nas lojinhas e fazer registros memoráveis no espaço instagramável", diz Gerson Alves Pereira, presidente do CBG e juiz internacional de gatos.

Todos os gatos inscritos no evento participam de um concurso de beleza que dará o disputado título de campeão das Américas (American Winner). Juízes convidados da Alemanha, da França e da Itália irão eleger os grandes campeões com base em quatro categorias que consideram raça, faixa etária e se baseiam nos critérios da FIFé 9Fédération Internationale Féline).

Veja algumas atrações do evento

Jogo interativo sobre raças de gatos com o influenciador Capitão Hunter no sábado (25/06), das 14h às 16h. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo perfil no Instagram: @capitaohunter

Meet and Greet para conhecer as raças com apresentação de cada criador. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo perfil do American Winner Show o Instagram: @americanwinnershow23

Visitas monitoradas para quem quiser conhecer o backstage e ficar ainda mais perto dos animais. As visitas acontecem no sábado, às 11h30, às 14h e às 15h30, e no domingo, às 11h e às 15h30. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo perfil do American Winner Show no Instagram

Show de stand-up com o comediante André Assunção, conhecido como "pai dos gatos" no domingo, a partir das 13h30, no palco principal. Não é necessário fazer inscrição

Show de mágica com o Oriental Magic Show no domingo, a partir das 14h20, no palco principal. Não é necessário fazer inscrição

Museu CBG, contando os 50 anos de história do Clube Brasileiro do Gato, aberto ao público durante todo o evento. Não é necessário fazer inscrição

Espaço kids com pintura facial e caricatura, disponível para o público durante todo o evento

Lojinhas com produtos para gatos, disponíveis para o público durante todo o evento.

Espaços instagramáveis para fotos, disponíveis para o público durante todo o evento.

Palestras e bate-papos: o evento também vai garantir espaço educativo para ampliar o conhecimento dos tutores sobre nutrição e comportamento de gatos, desde a fase filhote até a velhice. Além disso, o espaço "Dicas Cat" terá especialistas em comportamento felino

American Winner Show 2023

Quando: sábado (24) e domingo (25), das 10h às 17h

Onde: Clube Círculo Militar de São Paulo; rua Abílio Soares, 1.589, Ibirapuera, zona sul de São Paulo

Quanto: Grátis. Contribuição voluntária: uma lata de leite em pó

Mais informações: clubebrasileirodogato.com.br

É proibida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento.

