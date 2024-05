São Paulo

A equipe do Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre (DMAE) está sendo elogiada nas redes sociais pela comunicação clara dos procedimentos feitos para que a água seja restabelecida em Porto Alegre (RS). Desde o final de abril, as chuvas e alagamentos que atingem o Rio Grande do Sul já afetaram 2,1 milhões de pessoas e deixaram 159.424 endereços sem água.

Desde o início da catástrofe climática, os perfis do Dmae no Twitter/X e no Instagram vêm informando sobre a situação geral do abastecimento de água.

"Nesse momento de crise, onde toda a cidade de certa forma foi afetada, eu decidi mudar a estratégia e comunicar de forma humanizada, mostrando o que está sendo feito e tranquilizando as pessoas, pois mesmo com as adversidades, as equipes do Dmae estão trabalhando", diz a coordenadora-geral de comunicação do Dmae, Roberta Brum.

São divulgadas, a todo momento, a situação dos motores, dos reservatórios comunitários, quais casas de bombas estão em operação e quais bairros ainda estão sem abastecimento ou com baixa pressão. Há, ainda, preocupação em tirar dúvidas da população sobre o funcionamento das Estações de Tratamento de Água (ETA) e dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), explicando por que o sistema ainda não foi restabelecido e se há previsão de retorno.

Elogiada nas redes pela comunicação aberta, Roberta conta que mudar a estratégia de comunicação do Dmae e começar a interagir com internautas "foi uma escolha de Sofia". "Podia dar certo, como podia dar errado. Eu bati no peito e segui em frente."

Ela é a responsável por todas as postagens e interações nas redes, e hoje conta com um designer e um fotógrafo. Para informar a população, a jornalista se desloca até os lugares com equipamentos de segurança e de barco. "Na primeira vez foi difícil andar de barco numa rua em que estamos acostumados a andar de ônibus e carro. Passa um filme na cabeça em estar vivenciando tudo. Agora já está mais fácil de lidar."

Nas redes, a interação com o Dmae é vista como um alento em meio ao caos. "Mantendo o pessoal informado e gerando segurança e calma para população", diz essa internauta.

"Arrumando a cidade com durex e palito de fósforo"

"Equipe de corpo técnico incansável"

"Me adota"

Não é só Roberta que acalma a população, essa interação também a tranquiliza. "Óbvio que não dou conta de ler tudo e acompanhar sempre, mas sempre que posso, tiro algumas horas para interagir e deixar a tensão de lado", conta.

O motivo para ter adotado este estilo mais humanizado e menos institucional de comunicação vem do fato de Roberta também estar passando por dificuldade. "Estamos todos no mesmo barco. Alguns perderam tudo. Outros, como eu, estão sem água, sem luz, sem sinal de telefonia em casa, longe dos familiares. Foi a forma que encontrei de trazer um pouco mais de segurança, e até mesmo de humor, para os seguidores", diz Roberta.

Nesta terça-feira (14) os internautas estão acompanhando –e torcendo para que dê certo –a troca do motor na Ebab Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Outras informações também estão sendo divulgadas pelas redes do órgão, como quem tem direito à isenção tarifária, quais estações estão em funcionamento, quais são as zonas de risco, o nível da água, e até desmentindo algumas informações falsas que estão circulando.

A alta na popularidade do Dmae, porém, é novidade. A coordenadora diz que a população sempre teve uma imagem deturpada do Dmae e, por isso, mesmo com a mudança na estratégia de comunicação, essa resposta positiva dos internautas não era esperada. "Por isso, cada vez mais quero desmistificar os processos e fazer com que a população entenda de uma maneira simples."