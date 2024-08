São Paulo

A cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris-2024 seguiu ritos mais tradicionais do que a abertura e foi realizada em um ambiente fechado, no Stade de France. Apesar disso, os internautas não pouparam as críticas principalmente à primeira parte do evento, seja pela falta de criatividade seja pelo pouco espaço que a delegação brasileira teve na transmissão internacional.

Os atletas brasileiros foram muito aguardados nas redes sociais. No início da cerimônia, eles foram representados pelas campeãs olímpicas no vôlei de praia Ana Patrícia e Duda, porta-bandeiras do Brasil.

Os bastidores da chegada dos atletas prometiam uma grande festa brasileira no evento.

Mas a decepção foi inevitável. Os internautas reclamaram do pouco tempo de tela que os brasileiros tiveram na transmissão internacional. A câmera exclusiva da TV Globo foi o alívio para quem quisesse acompanhá-los.

Alguns destaques elogiados nas redes sociais foram a participação de figuras que marcaram essa edição de Olimpíadas, como a argelina Imane Khelif, boxeadora argelina alvo de ataques transfóbicos, embora seja uma mulher cis, e a premiação da maratonista holandesa Sifan Hassan, que usou hijab no pódio durante o evento de encerramento.

A comparação com a cerimônia de encerramento de outros Jogos Olímpicos, como em Rio-2016, foi inevitável.

Houve quem visse também referências à franquia "Jogos Vorazes".

A segunda parte da cerimônia que teve apelos mais artísticos e dedicada à próxima sede, em Los Angeles-2028, foi a mais elogiada pelos internautas.

Veja publicações que repercutiram a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

