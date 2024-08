São Paulo

A cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos acontece neste domingo (11), às 21h locais (16h em Brasília), e internautas lamentam que as Olimpíadas chegaram ao fim após passar sufoco com o vôlei e o futebol, comemorar o primeiro ouro do Brasil de Paris-2024 com a judoca Beatriz Sousa e as conquistas da ginasta Rebeca Andrade, que se tornou a maior medalhista olímpica do país.

Alguns perfis no Twitter-X descreveram a sensação após dias de muita torcida: "qual será agora minha nova obsessão?" e "sinto que essa olimpíadas me fez feliz como não me sentia há meses".

Vídeos com momentos marcantes da participação dos atletas brasileiros tomaram conta do Twitter-X, e internautas relembraram como foi divertido acompanhar as Olimpíadas.

Agora, a internet pode focar em outras coisas além dos Jogos, como..

Apesar da desolação, internautas lembraram que os brasileiros terão um novo motivo para sorrir com as Paralimpíadas, que serão realizadas de 28 de agosto a 8 de setembro.