Eventos das últimas semanas mostram que a democracia está em crise nas Américas.

A expulsão de Jorge Glas, ex-vice-presidente equatoriano, da embaixada mexicana em Quito, a fricção diplomática entre Argentina e Colômbia e entre Argentina e Venezuela, Brasil x Elon Musk e nova turbulência no Peru.

Jorge Glas, ex-vice-presidente do Equador, é conduzido por policiais ao chegar a prisão de segurança máxima em Guayaquil - Polícia do Equador/AFP

Tendo como ganchos esses acontecimentos, os jornalistas Sylvia Colombo, colunista da Folha, e Sebastián Fest, correspondente do El Mundo em Buenos Aires, retornam com o podcast Américas.

O programa, geralmente, trata de três temas em cerca de meia hora. É falado em espanhol e pode servir de guia para jovens profissionais da área interessados em jornalismo internacional.

O programa tem produção do Wetoker e arte do Estúdio Thema. Nas redes sociais, pode ser encontrado no Instagram (@podcastamericas) e no Twitter (@podcastamericas).