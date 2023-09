São Paulo

O Instituto Millenium afirma que as propostas que alteram a tributação de aplicações financeiras no exterior e fundos fechados são positivas em relação à justiça e à isonomia tributária e também ajudam a compensar o aumento do salário mínimo e a correção da tabela do Imposto de Renda.

Por outro lado, não há consenso sobre a possibilidade de tributação dos rendimentos acumulados antes da aprovação da lei, o que pode gerar questionamentos judiciais.

Essas são algumas conclusões de nota técnica que será publicada nesta quarta-feira (6) pelo instituto.

Cédulas de dólar - Gabriel Cabral/Folhapress

A entidade avalia que a expectativa de arrecadação pode ter alguns desafios, porque a mudança na tributação não tem efeitos em rendimentos passados. Também espera que mudanças e aprimoramentos sejam propostos na discussão do Congresso.

"Do ponto de vista legal, novos impostos não alcançam fatos passados. Com isso, a taxação de rendimentos auferidos no passado, tanto na medida provisória quanto no projeto de lei em análise, podem ser retirados da proposta ainda no Congresso ou serem questionados judicialmente", afirma o instituto.

"Em ambos os cenários, teria-se uma receita fiscal menor do que a estimada".

O Instituto Millenium afirma também que possíveis reestruturações nas carteiras de investimento, sobretudo estrangeiras, podem acabar por reduzir a arrecadação com o remanejamento de ativos para investimentos de menor tributação.