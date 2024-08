São Paulo (SP)

Museu dos Transportes... como me causa angústia e revolta ao escrever sobre este espaço. Tema de três colunas minhas aqui nesta Folha ao longo de mais de dois anos em que escrevo ao jornal, infelizmente sempre a notícia é a mais incômoda possível: o museu segue fechado.

Inaugurado em março de 1985 durante a gestão do então prefeito Mário Covas, o museu foi a realização de um projeto pensado bem antes, precisamente em 1968, quando Gaetano Ferolla, funcionário da extinta CMTC, começou a garimpar objetos, imagens e veículos para o que no futuro viria a ser um museu.

Fachada do Museu CMTC dos Transportes Públicos no final da década de 1980, pouco tempo depois de sua inauguração - Divulgação

Desde sua abertura, o carinhosamente chamado "Museu da CMTC", sempre figurou entre os mais visitados da cidade, atraindo de adultos a crianças, especialmente essas, como eu mesmo lá no distante ano de 1987 com 13 anos de idade, maravilhado com bondes, veículos antigos e, claro, muitos ônibus.

FECHADO ONTEM, HOJE E PROVAVELMENTE POR MUITOS AMANHÃS

Ao se encerrar o mandato do prefeito Ricardo Nunes (MDB), completaremos três gestões seguidas marcadas pela incapacidade de manter um simples e relativamente pequeno museu, aberto para o paulistano. Embora tenha sido fechado de vez na gestão de Bruno Covas (PSDB), no começo da pandemia, o museu já operava de maneira precária desde a gestão anterior, de João Dória Jr (PSDB), que não tinha muito apreço pelo espaço e chegou até a ceder um veículo, o mais antigo do acervo, para outra instituição no interior paulista.

Durante toda a atual gestão municipal o que se ouviu foram promessas de reabertura, muitas aliás, com prazos fornecidos sempre vencendo e novos prazos sendo anunciados. O museu reabriria no final de 2022, depois em meados de 2023 e agora, de acordo com o que foi informado ao portal Diário do Transporte, até o final de 2024.

Veja imagens internas do museu de 2017, quando ainda estava aberto ao público:

AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA

Porém, como especialista que se dedica há quase duas décadas ao patrimônio histórico e a cultura de São Paulo, ouso dizer que tendo a acreditar que mais uma vez não será cumprido esse prazo, aja visto a ausência de transparência da São Paulo Transporte S/A com as informações acerca de tudo o que envolve este espaço museológico de sua propriedade.

Fachada do Museu SPTrans dos Transportes Públicos em completo abandono na última semana de julho de 2024. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Na porta de entrada do museu há um aviso, já completamente desgastado de tanto tempo que ali está, de que o espaço está fechado para obras com um aviso logo abaixo "acompanhe em nosso site e redes sociais", no entanto seja no site oficial da SPTrans ou mesmo em seu perfil no Instagram não há nenhuma informação.

E quando digo que não há nada, é nada mesmo, não há cronograma de obras, licitação ou apresentação de orçamento do que está sendo feito lá dentro e cujo dinheiro ali empregado é público. Em 2013, quando fiz uma segunda matéria sobre o museu, a informação que foi fornecida é de que estariam gastando cerca de R$218 mil em obras, o que não é preciso ser especialista para saber que não é dinheiro suficiente para recuperar um museu em péssima situação e manter seus veículos em plenas condições de funcionamento.

Um dos diversos ônibus que deveriam estar restaurados e expostos no museu, mas estão largados em galpão da SPTrans - São Paulo Antiga

A ausência de compromisso público da SPTrans com este museu, inclusive, vai além de seu espaço museológico, com diversos ônibus esquecidos em um galpão da empresa no bairro do Pari. Existem trólebus, articulados e outros ônibus aguardando restauro e um destino há anos.

Passou da hora do Ministério Público de São Paulo abrir uma investigação a respeito do que está por trás de tanta demora na reabertura do museu, bem como do motivo de termos uma total ausência de números e informações a respeito de custos de reforma, prazo de reabertura e do real estado dos ônibus que estão jogados no galpão da SPTrans, antes que tudo seja definitivamente corroído por ferrugem e se torne irrecuperável.