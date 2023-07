São Paulo

O estresse e a ansiedade podem afetar o ciclo menstrual das mulheres, alterando características como a quantidade de dias e a intensidade do fluxo.

Carlos Moraes, ginecologista e obstetra pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e membro da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia), afirma que o estresse crônico, associado a uma série de problemas de saúde, também pode causar irregularidade menstrual.

"A sobrecarga de ansiedade e estresse gera mudanças no número de dias do ciclo menstrual, número de dias de menstruação, fluxo menstrual, coloração e odor da menstruação, além de alterações na libido", diz Moraes.

Um estudo publicado na revista médica Fertility and Sterility, organizada pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, identificou uma relação entre altos níveis de estresse e um risco aumentado de anovulação (ausência de ovulação), o que pode levar a irregularidades menstruais e à infertilidade.

Segundo o ginecologista, as emoções estão relacionadas à mesma região do cérebro —o núcleo arqueado, localizado no hipotálamo— responsável pela produção e controle de hormônios que regulam o ciclo menstrual.

Quando o corpo é colocado sob pressão constante ou excessiva, ele secreta hormônios do estresse, como o cortisol, que altera os padrões de secreção de um hormônio chamado GnRH que, consequentemente, afeta a liberação de dois outros hormônios essenciais ao funcionamento ovariano e a ovulação: o luteinizante (LH) e o folículo estimulante (também conhecido como FSH).



"Quando os níveis de LH e FSH são baixos, os ovários podem não produzir estrogênio adequado para ocorrer a ovulação e, consequentemente, a menstruação. Essas alterações no ciclo menstrual não resultam necessariamente na cessação total do fluxo, podendo ocasionar desde o início do sangramento antes do esperado (ciclos mais curtos) até atrasos menstruais que duram meses", conta Moraes.

De acordo com o médico, o atraso não acontece com quem faz uso de pílulas anticoncepcionais. "Isso porque elas fazem com que as mulheres tenham uma menstruação artificial, ou seja, a menstruação não acontece pelos hormônios naturais, mas pela ingestão de hormônios contidos na pílula, independentemente do funcionamento do ovário."

Nesse contexto, quando há atraso ou ausência de menstruação, a paciente deve fazer exames para ter certeza de que não está grávida.

Excluída a gravidez, é preciso considerar outros fatores que também podem atrasar ou até interromper a menstruação, como distúrbios da tireoide, síndrome dos ovários policísticos e transtornos alimentares —que podem inibir a produção de certos hormônios e interferir no ciclo menstrual.

Moraes indica que a mulher acompanhe o seu ciclo menstrual anote datas, duração e outras características do fluxo durante três meses. Se os ciclos continuarem anormais, marque consulta com seu médico. Mas, se houver parada total da menstruação, vá ao especialista antes desse período.

Em relação às alterações causadas pelos impactos no estado emocional, segundo a psicóloga Monica Machado, fundadora da Clínica Ame.C e pós-graduada em psicanálise e saúde mental pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, é crucial adotar estratégias de gerenciamento de estresse.

"O ideal é incluir atividades como exercícios físicos regulares, meditação, ioga e terapia com um profissional de saúde mental. Muitas vezes, a mulher não consegue lidar sozinha com um estresse crônico, que pode se prolongar e desencadear quadros mais graves de transtornos mentais, comprometendo não só o ciclo reprodutivo, mas diversas funções orgânicas", afirma Machado.

