Existem vários truques para deixar a casa mais perfumada sem precisar gastar com velas aromáticas e difusores caros. A seguir, veja as dicas da especialista em organização doméstica Flávia Ferrari para manter os ambientes cheirosos por mais tempo.

Mistura de água, álcool e amaciante pode ser borrifada em lugares estratégicos da casa - New Africa/Adobe Stock

Cheirinho de amaciante

Em 800 ml de água, adicione 100 ml de álcool 46º e 100 ml de amaciante não concentrado. Misture os ingredientes e armazene em um frasco com borrifador. Você pode colocar essa mistura em cortinas, almofadas e estofados, por exemplo. Uma dica é borrifá-la na hora de fazer a cama, para deixar o lençol cheiroso e bem esticadinho. Mas Flávia ressalta que é preciso respeitar as proporções da receita. Nada de exagerar no amaciante, porque isso pode manchar os tecidos. Se o produto for concentrado, use menos de 50 ml.

Vela aromática

Em um pote grande de conserva vazio e higienizado, adicione água, cascas de uma laranja, três paus de canela já quebrados, uma pitada de cravo e duas colheres de chá de noz-moscada. Então, coloque uma vela flutuante no recipiente. O calor da chama vai ajudar a liberar o aroma. É uma ótima opção para perfumar a casa e decorar a mesa em confraternizações.

Aromatizador de fogão

Se você quiser deixar o ambiente cheiroso para receber amigos, uma opção é levar uma mistura ao fogo um pouco antes de as visitas chegarem. Em uma panela com água, adicione ramos de alecrim, rodelas de limão (ou o bagaço da fruta) e algumas gotas de essência de baunilha.

Lixo perfumado

Se você se incomoda muito com os odores ruins no banheiro, o truque é colocar uma folha de papel absorvente no fundo da lixeira (fora do saco) com algumas gotas do óleo essencial da sua preferência. Quando perder o cheiro, é só trocar por outro.

Neutralizador de fritura

Para tirar o cheiro de fritura da cozinha, polvilhe canela em pó em uma frigideira pequena e aqueça-a no fogão. Desligue o fogo assim que começar a sentir o cheiro da especiaria (não queremos trocar o odor de fritura pelo de queimado). Se não quiser correr o risco de queimar a canela, dá para adicionar água à panela. A única diferença é que essa opção demora um pouco mais, porque a água precisa ferver para liberar o aroma da especiaria. Você pode fazer essa dica ao mesmo tempo da fritura ou depois, quando a comida já estiver pronta.