Para fazer com que as roupas durem mais, é fundamental entender o que cada símbolo da etiqueta quer dizer e seguir essas instruções. "As informações contidas ali são muito mais importantes do que as pessoas imaginam", afirma a organizadora pessoal Ingrid Lisboa.

Muita gente mancha, desbota, encolhe e entorta os tecidos, porque simplesmente ignora a existência da etiqueta —ou até mesmo a corta da roupas. Nesse caso, Ingrid indica colar o item em um caderninho, com a descrição da peça, para que seja possível fazer a consulta quando necessário.

A seguir, aprenda a decifrar os desenhos das etiquetas e não erre mais ao lavar, alvejar, secar e passar as roupas.

Os desenhos presentes na etiqueta indicam, por exemplo, que a peça deve ser lavada à mão, não pode ir à secadora e nem deve receber alvejante - Flavio Florido - 11.set.2017/Folhapress

Lavar

O símbolo que se refere à lavagem é a tina. Se houver o desenho de uma mão sobre ela, significa que a roupa precisa ser lavada à mão —não pode nem ser centrifugada na máquina.

"Muitas peças devem ser lavadas à mão, e as pessoas as colocam na lavadora. Aí, as roupas vão ficando tortas e muita gente acha que o problema é a lavadora", afirma Ingrid.

Outra possibilidade é ter um número inscrito dentro do balde. Ele indica a temperatura máxima permitida para a lavagem. Ao ultrapassá-la, há o risco de a roupa desbotar ou encolher.

Quando houver um X sobre a tina, a peça não deve ser molhada. É preciso levá-la à lavanderia para que a lavagem seja feita a seco.

Fonte: Ipem-SP

Alvejar

Se a etiqueta tiver o símbolo de triângulo vazio, isso quer dizer que é permitido usar qualquer tipo de alvejante na lavagem. Mas, se dentro do desenho houver dois traços paralelos, a recomendação é não utilizar o produto com cloro.

Já o X sobre o triângulo sinaliza que nenhum tipo de alvejante deve ser usado. Se a recomendação não for obedecida, é possível que o tecido desbote e até mude de textura.

Fonte: Ipem-SP

Secar

O uso da secadora é representado pelo quadrado com um círculo dentro dele. A proibição é indicada com um X sobre o desenho. As roupas podem encolher caso a orientação da etiqueta não seja respeitada.

Fonte: Ipem-SP

Já o quadrado com traços representa o processo de secagem natural das roupas. Eles podem indicar se a peça pode ser estendida no varal ou se deve secar na horizontal —caso de uma blusa de tricô, que pode ser esticada em cima de um varal de chão, para que não esgarce. Também mostram se o tecido precisa secar à sombra.

Há ainda o símbolo de secagem por gotejamento (quando, por exemplo, a peça não foi centrifugada na lavadora e fica gotejando ao secar). Segundo Ingrid, ele não aparece com frequência nas etiquetas.

O mais importante, então, é ficar atento se a roupa pode ou não ser pendurada no varal e se necessita ficar fora do sol.

Fonte: Ipem-SP

Passar

O desenho do ferro com uma bolinha significa que a roupa deve ser passada em temperatura baixa (até 110ºC); com duas, média (até 150ºC); e com três, alta (até 200ºC). Se houver um X sobre o ferro, a peça não deve ser passada.

"É muito raro ver etiquetas com três bolinhas", diz a organizadora. Assim, a maioria das peças não deve ser submetida a uma temperatura muito alta. "Muitas vezes, a gente está com uma roupa amarelada e ela não está encardida, está queimada."

Fonte: Ipem-SP

Outros símbolos

As etiquetas podem conter outros desenhos. Em geral, eles servem de referência para a limpeza profissional, caso a roupa seja levada a uma lavanderia, por exemplo. Assim, em casa, não é necessário se preocupar com eles.