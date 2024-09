São Paulo

Você costuma arrumar o guarda-roupa e, pouco tempo depois, já está tudo bagunçado de novo? O problema pode ser justamente este: arrumar em vez de organizar, afirma a organizadora pessoal Bárbara Volnei.

Ela explica a diferença: "Arrumação é improviso, é querer dar uma solução imediata para o problema. Já a organização é dotada de sentido e método. É preciso pensar para organizar".

Nas gavetas, as peças devem estar posicionadas na vertical, para que tudo fique visível - Adobe Stock

Para manter as roupas em ordem, é importante gastar mais tempo nesse processo e encontrar um padrão que facilite o uso dos itens no dia a dia. As peças devem ficar de uma forma visível e prática dentro do armário, sem que seja necessário tirar tudo da frente para achar o que se deseja vestir.

Não adianta deixar o guarda-roupa lindo, separado por cores e cheio de caixas organizadoras. Se essa disposição não seguir uma lógica pensada para a rotina da pessoa, isso não vai durar.

"O objetivo é fazer com que a sua vida seja funcional, que você consiga encontrar as coisas sem estresse e perda de tempo. A estética é uma consequência", diz a especialista.

A seguir, veja dicas para realizar uma boa organização do armário.

Como organizar o guarda-roupa

Vá por etapas

Não tire tudo do armário de uma só vez e jogue em cima da cama. Você vai acabar se cansando e só vai querer enfiar tudo de qualquer jeito de novo dentro dele.

Comece pela parte de cima

Uma sugestão é iniciar pelo maleiro. Lá, provavelmente, é onde estão guardados aqueles itens que você foi acumulando e nem sabe mais quais são. Ao fazer uma limpa nesse compartimento, você abre espaço para armazenar mais coisas —por exemplo, aquele casaco que você só usa uma vez por ano e faz grande volume no cabideiro.

Então, passe para as roupas penduradas. Ali, devem ficar as peças com tecidos que amassam e aquelas que são mais usadas no dia a dia. Se der, padronize os cabides. Além da questão estética, isso vai ajudar a ganhar espaço. Depois, vá para as gavetas, para os nichos e para a parte dos calçados.

Faça uma triagem

Antes de organizar, é fundamental desapegar do que não tem mais serventia. "Muitos reclamam de falta de espaço, mas, na verdade, o guarda-roupa está lotado de coisas que não estão sendo usadas", diz a organizadora.

Estabeleça um prazo. Por exemplo, se o item não for utilizado em até seis meses, não deve ser mantido (claro que isso não vale para um vestido de festa ou um casaco pesado).

Crie categorias

Divida as peças por tipo: camisas de manga longa, blusas de alça, calças, bermudas, saias etc. Também dá para fazer uma separação por cor dentro de cada categoria, do tom mais claro para o mais escuro.

Organize

Estabeleça um padrão. Disponha os itens de acordo com o que faz sentido com a sua rotina. "Às vezes, a gente quer caprichar demais, mas depois fica custoso para manter. Faça aquilo que você consiga repetir", afirma Bárbara.

Use caixas e organizadores só quando necessário

Esses itens podem ajudar muito na organização, mas também atrapalhar, se não forem usados da forma correta. As caixas, por exemplo, podem acabar escondendo a bagunça em vez de resolvê-la.

Só compre acessórios organizadores depois de fazer o desapego e entender o que será necessário para acomodar o que sobrou. E não se esqueça de medir as dimensões do armário.

As colmeias podem ser muito úteis para organizar peças em gavetas, como calcinhas, cuecas, roupas de academia e até camisetas. São acessórios de plástico com divisórias, que evitam que os itens fiquem misturados.

Colmeias podem ser usadas para acomodar calcinhas, sutiãs, meias e cuecas - Karime Xavier - 4.jun.2016/Folhapress

Deixe tudo o mais visível possível

Não pendure mais de uma peça num mesmo cabide, a não ser que seja um conjunto. Também não faça pilhas de roupas dentro das gavetas. Você só vai conseguir ver a primeira e será preciso tirar tudo de cima para achar o que se deseja vestir. Dobre os itens de forma que eles consigam ser posicionados de pé dentro do compartimento.

Identifique

Fixar etiquetas ajuda a encontrar os objetos e devolvê-los ao lugar certo —principalmente quando temos itens guardados em caixas. Dá para fazer isso com uma etiquetadora manual ou até escrevendo em uma fita crepe.

Etiquetas identificam o que está guardado em cada compartimento do armário - Bárbara Volnei

