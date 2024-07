Chegar ao orgasmo com a penetração é uma dificuldade mais comum do que se pensa no universo feminino. E, mais recentemente, uma parcela do universo masculino também tem relatado essa queixa. O que será que causa esse tipo de problema, seja para jovens ou adultos, e de qualquer gênero? Vamos falar disso agora.

O orgasmo é aquela sensação máxima de prazer que é seguida por um profundo relaxamento. Para atingir esse pico, esse clímax, basta que a pessoa se estimule sexualmente, e que essa excitação vá aumentando, aumentando, aumentando. Mas é justamente aí que aparecem as dificuldades.

Entenda motivos que dificultam o orgasmo durante a penetração - Vadim Guzhva/Adobe Stock

Há quem sinta desejo sexual e comece esse processo de excitação com toques, carícias das mais variadas, beijos, abraços e práticas sexuais, como a masturbação, o sexo oral e a penetração, seja anal ou vaginal. No entanto, ao longo do processo, pode ser que alguma coisa roube a atenção do que está sendo vivido no momento. E isso pode ser fatal para a obtenção do pico máximo de prazer, que é o orgasmo.

E o que pode estar roubando a concentração nas sensações prazerosas do momento?

Aqui a lista é infinita e costuma incluir pensamentos nocivos do tipo "não está bom o suficiente", "não estou conseguindo dar prazer" ou "não vou conseguir ter orgasmo".

As cobranças, como falo sempre delas por aqui, também entram na lista do que atrapalha o orgasmo e aparecem com frases do tipo "tenho que conseguir", "tenho que fazer assim ou assado", "o sexo tem que ser bom" etc.

Ou seja, tudo o que desconecta a pessoa dos prazeres do momento (como pensamentos nocivos e cobranças) pode jogar baldes de água fria na excitação sexual e fazer com que o orgasmo não venha mesmo.

E por que essa dificuldade ocorre muitas vezes durante a penetração?

No caso do corpo feminino, o principal órgão de prazer é o clitóris. Então, o jeito mais fácil de se chegar ao orgasmo é com toques diretamente nesse órgão, e não necessariamente com a penetração. Essa é uma das hipóteses, além da questão de que falamos sobre pensamentos e cobranças que roubam o foco do prazer do momento.

Já no caso do corpo masculino, o principal órgão de prazer é a glande, que é a cabeça do pênis, e a penetração costuma trazer facilmente o orgasmo. No entanto, ficar cobrando-se o desempenho, do tipo "tenho que ser bom", "tenho que dar muito prazer" ou "tenho que ter muito prazer", pode gerar uma ansiedade danada e, com isso, afastar o orgasmo.

Resumindo: há várias causas para as dificuldades de se atingir o clímax sexual, seja com a penetração ou em outra prática, mas o sucesso nesse quesito em geral tem muito a ver com conseguir ficar o mais confortável possível, à vontade e sem cobranças exageradas nem pensamentos nocivos na hora da transa.

A dica maior, portanto, é: relaxe(m). E aproveitem o momento a dois! Assim é infinitamente mais prazeroso e com chances muito maiores de o orgasmo vir como consequência de todo o prazer do momento.

Que tal experimentar?