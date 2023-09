São Paulo

Não é apenas como atriz que Reese Witherspoon merece atenção. Nos últimos sete anos, ela tem construído uma carreira de produtora bastante interessante com sua predileção por adaptar livros escritos por mulheres, especialmente os intimistas e repletos de personagens imperfeitas vistas sem comiseração.

O resultado é um catálogo admirável ("Livre" e "Garota Exemplar" no cinema, "Big Little Lies", "Pequenos Incêndios por Toda Parte", "Daisy Jones and the Six", "The Morning Show" na TV) ao qual se somou mais recentemente "As Pequenas Coisas da Vida", no ar pela Star+ desde o final de abril. A minissérie em oito episódios é uma retomada da parceria com Cheryl Strayed, autora do best-seller que originou "Livre", desta vez sem Reese no elenco.

A protagonista coube a Kathryn Hahn, atriz cuja aptidão para interpretar mulheres desestruturadas e de humor ácido a tem tornado um rosto cada vez mais recorrente na TV.

Quentin Plair e Kathryn Hahn em cena da série 'As Pequenas Coisas da Vida' - Jessica Brooks/Divulgação

O livro original, já adaptado também para o teatro, se insere na autoficção tão em voga nesses anos, e acompanha a história de Clare Pierce no momento em que ela assume, com relutância, a coluna de conselhos de uma revista em um momento em que se sente incapaz de orientar a própria vida.

Strayed e a criadora da série, Liz Tigelaar (parceira de Reese em "Pequenos Incêndios") são pouco condescendentes com sua anti-heroína, uma mulher à beira dos 50 anos que, egoísta e insegura, pouco lembra a escritora independente e bem-sucedida à que ela aspirava ser.

Tudo vai mal na vida de Clare: o marido, Danny (Quentin Plair) a expulsou de casa, a filha, Rae (Tanzyn Crawford), parece disposta a atravessar a adolescência sem se comunicar com a mãe, sua conduta no trabalho em um asilo é investigada, o dinheiro rareia e a sombra demasiadamente amorosa da própria mãe (Merritt Wever), morta de câncer quando a escritora tinha 22 anos, a atormenta.

O espectador é apresentado aos poucos a esse inferno cotidiano, tão comezinho e, ao mesmo tempo, tão atordoante, e aos poucos as cenas de angústia e inabilidade de Clare passam a se entremear com brechas de lembranças felizes, até que ela se sinta capaz, novamente, de construir mais desses pequenos momentos. É nas angústias alheias que a autora, afinal, começa a se enxergar como alguém com talentos.

A série, dirigida por três mulheres, usa bem os saltos temporais e traz o livro, lançado em 2012, sem fissuras para 2023, ironizando a nossa vida constantemente filmada, a ampla oferta de especialistas com receitas mágicas para a felicidade e a expectativa inclemente de que tudo dê certo sempre.

É um trabalho delicado, como outros saídos da produtora Hello Sunshine, que costura bem as milhares de expectativas a que estamos submetidos rotineiramente e quão distantes elas ficam, frequentemente, das pessoas que podemos ou queremos ser. Como a série, é uma constatação que dói um pouco, mas que traz também alívio e aconchego.

Oito episódios; disponível no Star+