Logo no início da minha primeira análise, aos 21 anos, a psicóloga me aconselhou: "Mirian, para de escrever e vai viver a sua vida".

Achei o conselho um absurdo. Nunca parei de escrever porque acreditava que a escrita salvou a minha vida; que era a única saída para me proteger dos traumas de infância e da violência familiar.

Na semana passada, contei para uma psicóloga, de 79 anos, que estava muito deprimida com o trauma de (quase) ter morrido intoxicada em um incêndio.

Mirian Goldenberg da janela de sua casa, em 2020 - Wallace Cardia/Arquivo Pessoal

"Mirian, se você estivesse deprimida estaria na cama, não teria força e energia para fazer tudo o que está fazendo: resolvendo todos os problemas práticos, limpando e organizando a casa, escrevendo e trabalhando tanto. Você está triste e assustada porque experimentou coisas realmente assustadoras, mas você não morreu, foi quase. E tenho certeza de que você ficou ainda mais forte e corajosa com essa tragédia".

Amei quando ela disse que estou "chorando lágrimas choráveis".

"Você não é mais a menininha apavorada de quatro anos que não tinha ferramentas para se defender da violência familiar. Não é mais a jovem de 16 anos que precisava escrever para se proteger das agressões externas. A vida inteira você usou a escrita como um meio de superar o medo e o sofrimento extremo. A escrita foi uma espécie de refúgio, de esconderijo, para não ser tão machucada. Mas hoje você é uma mulher madura, tem muito mais recursos para se proteger. Pode sair da concha, do isolamento, está na hora de você usufruir o que conquistou nesses anos todos".

O verbo "usufruir", desde a conversa com a minha amiga querida, passou a ser a minha meta existencial. Até então, sempre que algo bom ou ruim acontecia, eu parava tudo o que estava fazendo para escrever no meu diário. Não conseguia simplesmente "usufruir" o momento. Precisava escrever, precisava registrar, como uma prova de que aquilo estava realmente acontecendo, como uma prova concreta de que eu existia.

Depois de (quase) morrer e de (quase) perder tudo o que eu tenho, percebi que a ideia de me sentir segura escrevendo meus diários dentro de casa era uma mera ilusão. Minha concha não me protegeu de um mundo violento, perigoso e ameaçador.

Não é à toa que minha crônica favorita é "Ostra feliz não faz pérola", de Rubem Alves.

"As ostras felizes riam dela e diziam: ‘Ela não sai da sua depressão…’

Não era depressão. Era dor. Pois um grão de areia havia entrado dentro de sua carne e doía, doía, doía. E ela não tinha jeito de se livrar do grão de areia.

Mas era possível livrar-se da dor.

O seu corpo sabia que, para se livrar da dor que o grão de areia lhe provocava, em virtude de suas asperezas, arestas e pontas, bastava envolvê-lo com uma substância lisa, brilhante e redonda...

Era uma pérola, uma linda pérola.

Apenas a ostra sofredora fizera uma pérola".

Sempre acreditei que era uma "ostra triste", e que as feridas da violência familiar me deram a sensibilidade necessária para escrever e, assim, superar minha dor dilacerante. Escrever sempre foi, para mim, sinônimo de viver. Não conseguia viver sem escrever.

A maior lição de (quase) morrer é que a concha não me protegeu do perigo, muito pelo contrário. Quando todos os moradores do prédio foram para a rua, eu não consegui fugir do fogo, preferi continuar na minha concha. Se meu marido não tivesse me levado para o telhado, eu teria morrido intoxicada. A concha não me protegeu do perigo, a concha me sufocou e (quase) me matou.

Tenho a sensação de que não vivi plenamente até agora. Só escrevi, só me protegi dentro da concha, só me defendi dos grãos de areia que machucaram a minha carne.

Agora, quero começar a "usufruir" a vida, saborear plenamente cada minuto do tempo que me resta, sem necessariamente escrever sobre o que estou vivendo. Não preciso mais provar que eu existo e que estou viva. Chega de (quase) viver e de (quase) morrer!

Ainda estou triste e assustada porque experimentei coisas realmente assustadoras. Estou chorando lágrimas choráveis. Mas, apesar dos traumas e dos medos, ou exatamente por causa deles, quero ter a coragem de sair da concha e começar a "usufruir" a vida que me resta.

Como Nietzsche, quero cada vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas coisas. "Amor-fati", amor ao destino: seja este, na minha nova vida, o meu amor.

Feliz 2024!