Um dos juristas mais festejados do país e amigo pessoal de Lula (PT), o ex-ministro Sepúlveda Pertence não foi convidado para a posse do petista, no dia 1o de janeiro. A organização da cerimônia ficou a cargo da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

O ex-ministro do STF Sepúlveda Pertence durante sessão solene de abertura dos trabalhos do Judiciário na corte em 2020 - Pedro Ladeira 3.fev.2020/Folhapress

GERAL

O esquecimento revoltou integrantes de cortes superiores em Brasília, e também do novo governo.

ESQUENTA

A notícia de que Pertence não tinha sido chamado para as celebrações explodiu em uma festa de Réveillon que reuniu diversas autoridades que festejavam juntas a passagem do ano.

REMENDO

O burburinho gerado pela gafe chegou à organização do evento, que providenciou um convite de última hora para o jurista.

VIDA TODA

Pertence foi advogado do presidente Lula durante as greves de metalúrgicos no ABC, na década de 1980, e mais recentemente nos processos da Lava Jato.

GIGANTE

Nas eleições presidenciais do ano passado, ele declarou voto no petista, que o definiu como "amigo" e "grande advogado".

MONÓLOGO

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH