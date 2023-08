Um dos alvos da operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta sexta-feira (11) no âmbito da investigação da venda irregular de joias no exterior ainda trabalha como segurança de Jair Bolsonaro (PL) e tem contato diário com o ex-presidente.

O tenente do Exército Osmar Crivellati chegou a viajar com Bolsonaro no fim do ano para os EUA.

O ex-presidente Jair Bolsonaro durante entrevista coletiva no Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli-29.jun.23/Folhapress

De volta ao Brasil, ele acompanha o ex-presidente em sua rotina diária e faz viagens com ele pelo Brasil.

Crivellati integra o grupo de funcionários a que o ex-presidente tem direito mesmo depois de ter deixado o cargo.

Crivelatti já foi identificado como o responsável por guardar o patrimônio privado de Bolsonaro em uma área emprestada para ele na fazenda do ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, em Brasília.

Ele foi alvo nesta manhã de uma operação de busca e apreensão.

A PF investiga desvios de joias e outros bens de valor que teriam sido obtidas pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que está preso.

Pelo esquema investigado, Cid venderia ilegalmente as joias no exterior.

Seu pai, o general Mauro Cesar Lourena Cid, também foi alvo da operação, sob a suspeita de ter participado das vendas das joias, finalizando as operações nos EUA e emprestando suas contas bancárias para o recebimento dos valores dos negócios.

O advogado Frederick Wassef, que já defendeu a família Bolsonaro em diversos processos, também sofreu busca e apreensão. Ele é investigado por supostamente ter recomprado parte dos bens para devolvê-los ao Tribunal de Contas da União (TCU), que determinou que as joias não poderiam ter sido apropriadas por agentes do governo.