A ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi homenageada pelos seus dez anos de trabalho na corte em um jantar em Brasília, na noite de quarta-feira (23). O evento, que ocorreu na casa do ex-deputado Fábio Ramalho, reuniu políticos e magistrados das mais altas cortes do país.

Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso, o ministro aposentado do Supremo Ricardo Lewandowski e o ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e corregedor-geral eleitoral, Benedito Gonçalves, estavam entre os convidados.

Ainda compareceram o ministro da Defesa, José Múcio, o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Marques de Carvalho, o professor Heleno Torres e o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do grupo Prerrogativas.

Ainda na quarta (23), a ministra participou do lançamento do livro "Ensaios em Direito Público – Os Dez Anos da Ministra Regina Helena Costa no Superior Tribunal de Justiça", na sede da corte. A obra é uma coletânea com 41 artigos, de 63 autores, sobre discussões do direito tributário e de outras áreas do direito público.

Ela foi nomeada para o STJ pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT).