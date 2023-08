A direção nacional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) dará início ao seu primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira na próxima segunda-feira (28). Realizada em parceria com a FGV (Fundação Getulio Vargas), a pesquisa pretende levar a mais de 1,3 milhão de advogados um questionário com 42 perguntas sobre diversos aspectos do exercício da profissão.

Edifício da sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Brasília - Valter Campanato - 10.ago.2022/Agência Brasil

Renda, condições de trabalho, satisfação profissional e área de atuação serão alguns dos temas abordados. O levantamento ainda irá aferir a opinião dos entrevistados sobre questões como a restrição a propaganda paga entre advogados e o uso de tecnologias em procedimentos judiciais.

A entidade também buscará saber se seus inscritos já acionaram a OAB ao sofrer algum tipo de violação e seus conhecimentos sobre prerrogativas profissionais. A ideia do estudo, que terá o slogan "te ouvir para melhor te atender", é identificar eventuais dificuldades e peculiaridades encontradas no dia a dia.

"A pesquisa é inédita e nos permitirá conhecer as particularidades de nossa profissão. Com os dados, vamos desenvolver ações ainda mais específicas e efetivas para advogadas e advogados em todos os cantos do país", afirma o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti.

O estudo demográfico será coordenado pelo vice-presidente nacional da OAB, Rafael Horn.