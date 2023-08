Pouco mais de um ano depois de acompanhar a filha de 13 anos passar por um transplante de coração, a modelo Schynaider Moura volta a viver situação semelhante na família. Mas agora com o sogro, o apresentador Fausto Silva. Com insuficiência cardíaca, Faustão entrou na fila do SUS para um transplante do órgão.

"Que coincidência. Mas é o que eu falo: nada é por acaso", diz ela à coluna.

Modelo Schynaider Moura com a filha - Reprodução/Instagram

Schynaider conta que, quando passou pela situação com a filha Anne Marie, estava no começo do namoro com João Guilherme, que deu a ela um grande suporte. "E agora que está acontecendo com ele, espero poder retribuir tudo o que o João e a família foram para mim quando eu precisei deles: esse suporte, esse carinho, esse amor. Não tenho nem o que falar", diz.

Normalmente discreta sobre a sua vida pessoal, a modelo só decidiu falar publicamente sobre o transplante da filha em 22 de junho passado, quando fez um ano do procedimento. Em vídeo publicado em suas redes sociais, ela salientou a importância da doação de órgãos.

Desde então, Schynaider revela que ela e a filha já vinham pensando em formas de abordar mais o assunto. A notícia de que Faustão precisará ser submetido ao procedimento foi como um "sinal" do quão relevante é debater o tema.

"A gente já estava nesse processo, já gravei vídeos falando sobre a história toda da Anne e foi realmente uma grande coincidência isso estar acontecendo agora com o Fausto", afirma.

O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a doação de órgãos, que, na visão da modelo, ainda é um assunto tabu no Brasil.

"Ela [a Anne] tem esse desejo de querer ajudar as pessoas com base no que ela viveu e para acabar com esse preconceito e, assim, mais pessoas avisarem seus familiares que são doadoras de órgãos", afirma.

A filha de Schynaider recebeu o diagnóstico de miocardiopatia dilatada, condição em que o coração começa a se expandir e vai perdendo as funções lentamente. "Quando descobrimos a doença, o coração dela já estava bem grande, e a indicação era o transplante."

Ser informada de que a adolescente precisaria passar pela cirurgia foi um "choque", relata a modelo. Foram sete meses de internação e quatro meses na fila pelo órgão. No período, Schynaider afirma ter descoberto uma fé inabalável.

"Eu já tinha uma grande conexão com Deus. E, depois dessa experiência, foi o auge da fé, em que você acredita, confia e não deixa o desespero entrar. Eu sabia, dentro de mim, da minha conexão com Deus, que a minha filha ia ficar bem", revela.

Schynaider prefere não entrar em detalhes, mas afirma que ela e Anne Marie já conversaram com o apresentador sobre o tema após ele ter recebido a indicação de que precisará passar pelo transplante.

Ela diz acreditar que a história da filha seja uma influência positiva para João e Faustão, por toda a família ter acompanhado de perto "o antes, o durante e o depois do procedimento e de vê-la tão bem hoje".

"Claro que é uma inspiração. É uma menina nova, guerreira, lutadora, que passou por isso e que tem uma história vitoriosa."

