O desembargador de São Paulo Carlos Vieira Von Adamek, que disputa uma vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ), conseguiu reunir apoios do PSOL ao Republicanos para a sua indicação.

Ministro Dias Toffoli preside sessão do CNJ. Ao lado, desembargador Carlos Vieira von Adamek - G.Dettmar/Ag.CNJ - Divulgação

LISTA

A escolha será feita por Lula (PT), que precisa indicar, a partir de uma lista de quatro nomes eleita pela Corte, os que preencherão duas vagas abertas no tribunal.

CORREIO

Já enviaram cartas ao Planalto o presidente do PSD, Gilberto Kassab, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, o presidente do MDB, Baleia Rossi, as bancadas estadual e federal do PT e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. Todos são de São Paulo, como Adamek, que disputa a vaga com candidatos de Minas Gerais (José Afranio Vilela), do Rio de Janeiro (Elton Martinez Carvalho Leme) e do Ceará (Teodoro Silva Santos).

CORREIO 2

Adamek tem ainda a simpatia dos ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski e Nelson Jobim, e do atual ministro Dias Toffoli, seu mais forte "cabo eleitoral".

CORREIO 3

Com 19 votos na eleição interna do STJ, Adamek foi o único candidato a vencer já no primeiro escrutínio e entrar na lista. Os demais tiveram que se submeter a uma segunda votação, para alcançar o mínimo de votos necessários para também fazer parte dela.

POEIRA

Adamek derrotou o candidato de Alexandre de Moraes, o desembargador Airton Vieira, que teve apenas 7 votos na eleição do STJ. Moraes, que também é de São Paulo e se empenhou por Airton Vieira, tem agora se mantido publicamente neutro na eleição.

ANIMAÇÃO

