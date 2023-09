As cinco cortes superiores do país vão lançar a primeira edição do Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário: 35 anos da Constituição Cidadão.

A iniciativa é uma parceria do Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal Superior do Trabalho (TST) e Superior Tribunal Militar (STM).

O plenário do STF, em Brasília - Gabriela Biló - 1º.fev.2023/Folhapress

O objetivo é agraciar reportagens que retratam o papel do Judiciário na promoção da cidadania. Serão aceitos trabalhos produzidos e publicados em meios de comunicação durante o período de 8 de janeiro de 2023 a 8 de janeiro de 2024.

Serão quatro categorias: jornalismo escrito (impresso e online), vídeo, áudio e fotojornalismo. A divulgação dos vencedores e a premiação estão previstas para 24 de abril de 2024.

"O prêmio é mais uma demonstração de união do Poder Judiciário e da imprensa brasileira para o fortalecimento das instituições após os ataques de 8 de janeiro", afirmam as cortes.

DEBATE

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foi recebido pelo ex-governador João Doria no Palácio Tangará, em São Paulo, onde participou de um debate sobre a Reforma Tributária. O evento, promovido pelo grupo Lide, ocorreu na semana passada e reuniu cerca de 400 empresários. O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da Reforma no Senado, também foi um dos palestrantes.