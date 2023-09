O rapper Rodrigo Ogi prepara o lançamento de seu mais novo disco, "Aleatoriamente". O trabalho tem produção de Kiko Dinucci e traz participações de artistas como Tulipa Ruiz, Don L, Juçara Marçal, Russo Passapusso, Nato PK, Nave, Siba, Thiago França e Alana Ananias.

O rapper Rodrigo Ogi em foto que ilustrará seu novo álbum, registrada por Enio César - Enio César/Divulgação

SOM

As 12 faixas de "Aleatoriamente" serão disponibilizadas nas plataformas de streaming no dia 27 deste mês. A capa do álbum é assinada por Enio César.

TELONA

O ator Murilo Benício recebeu convidados na pré-estreia do longa "Pérola", dirigido por ele, no Espaço Itaú de Cinemas Frei Caneca, em São Paulo, na semana passada. As atrizes Drica Moraes, que protagoniza o filme, e Vera Holtz compareceram. A dramaturga Maria Adelaide Amaral passou por lá.