O artista indígena Aislan Pankararu ganhará a sua primeira exposição individual, que será realizada a partir do dia 11 de novembro, na galeria Galatea, em São Paulo. Trabalhos inéditos serão apresentados na mostra, que tem curadoria de Lisette Lagnado.

Obras da série "Rastros", do artista indígena Aislan Pankararu, de 2021 - @aislanpankararu no Instagram

SOBRE TELA

O espaço cultural foi inaugurado no ano passado pelo ex-curador-chefe do Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) Tomás Toledo ao lado dos galeristas Antonia Bergamin, da Bergamin, e Conrado Mesquita, do Rio de Janeiro.

GOGÓ

O conselheiro do Tribunal de Contas do estado de São Paulo Roque Citadini recebeu convidados em sua casa, na capital paulista, para o jantar Amigos da Ópera, na semana passada. O evento celebrou a abertura de inscrições para a 22ª edição do Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas, fundado por Paulo Abrão Esper. A secretária da Cultura do estado de SP, Marilia Marton, compareceu.