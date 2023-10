Os brasileiros que vivem na Faixa de Gaza e que desistiram de deixar o território com a ajuda do governo federal alegaram duas razões para isso: eles não falam português. E não têm dinheiro para se manter sequer alguns dias no Brasil.

ESCOLHA DIFÍCIL

Apesar da possibilidade bem provável de receberem ajuda humanitária quando chegassem ao país, esses palestinos que têm também nacionalidade brasileira disseram temer que, uma vez embarcados, nunca mais conseguissem retornar a Gaza —onde têm familiares, amigos e toda uma história de vida.

Nuvens de fumaça durante ataques aéreos de Israel em Gaza - Mahmud Ham - 12.out.23/AFP

ESCOLHA 2

A falta de recursos para o retorno fez com que optassem por ficar onde estão —mesmo sob risco de morrerem sob o bombardeio de Israel.

PEQUENO GRUPO

A comunidade brasileira em Gaza é reduzida: são 40 pessoas, que sempre mantiveram contato com a diplomacia do país.

DESPEDIDA

Destas, 28 decidiram viajar ao Brasil para escapar da guerra. Entre elas há uma idosa e 15 crianças. Os outros são adultos.

SAGA

Desde o começo da semana, o Brasil tenta contornar os inúmeros obstáculos que impedem a repatriação dos brasileiros em Gaza.

SAGA 2

O Egito, que poderia abrir passagem na fronteira para a passagem dos brasileiros, reluta, por temer que palestinos que cheguem a suas terras nela permaneçam como refugiados.

PEDRA

Israel, por sua vez, além de fechar todos os pontos de passagem com Gaza, bombardeou a cidade de Rafah, na fronteira com o Egito, complicando as negociações para que os brasileiros por ali pudessem passar.

EM LINHA

Na quinta (12), as negociações diplomáticas se intensificaram, com o assessor especial de Lula para assuntos internacionais, Celso Amorim, telefonando diretamente para autoridades do Egito.

URGÊNCIA

Diplomatas alertaram também que os brasileiros em Gaza podem simplesmente morrer de fome: o estoque de alimentos no território só deve durar mais quatro dias.

GOGÓ

