O Ministério dos Direitos Humanos e a Petrobras selarão na próxima quarta-feira (1º) um acordo de cooperação técnica que prevê o aperfeiçoamento, na estatal, de políticas de governança voltadas aos direitos humanos.

O ministro dos Direitos Humanos, SIlvio Almeida, em seu gabinete, em Brasília - Pedro Ladeira - 10.fev.2023/Folhapress

A parceria, que terá dois anos de duração, poderá beneficiar cerca de 38 mil empregados e 105 mil trabalhadores terceirizados da petrolífera. Por meio dela, o ministério atuará como um órgão consultivo para a adequação ou aperfeiçoamento das políticas da Petrobras para os direitos humanos.

O acordo de cooperação será celebrado entre o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em solenidade no Rio de Janeiro.

No dia 18 deste mês, um convênio semelhante foi feito entre a pasta e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Na ocasião, Almeida defendeu, em discurso, que o acordo de cooperação representava um passo importante para a "aproximação concreta entre a política de direitos humanos e os grandes temas da economia e do desenvolvimento brasileiro".

No caso da petrolífera, o acordo prevê a realização de oficinas, a disponibilização de recursos humanos, tecnológicos e materiais para a execução das ações sugeridas e outros tipos de atividades para aprimorar a promoção e a não-violação aos direitos humanos no âmbito da estatal.

A previsão é que a parceria seja iniciada ainda em novembro deste ano. Ela será encabeçada pela Coordenação-Geral de Direitos Humanos e Empresas do ministério e pela área de responsabilidade social da Petrobras.

AVENIDA

A médica e ex-BBB Thelminha prestigiou um coquetel promovido pelo Camarote Bar Brahma, na semana passada, no Bar dos Arcos, em São Paulo. Ela será, pelo segundo ano consecutivo, musa do espaço no Carnaval paulistano do ano que vem. A cantora Leci Brandão se apresentou no evento, que contou também com a presença do músico Ivo Meirelles.