A atriz e cantora Zezé Motta será a grande homenageada da edição deste ano do Festival Internacional das Artes da Língua Portuguesa (Festlip).

A atriz Zezé Motta, no Rio de Janeiro - Lucas Seixas - 20.set.2022/UOL

A artista será agraciada com o Prêmio Festlip 2023, que já contemplou nomes como o escritor moçambicano Mia Couto, a atriz portuguesa Maria do Céu Guerra e o escritor Nelson Rodrigues. Ao longo de sua carreira, Zezé atuou em mais de 120 filmes, peças, novelas e séries e gravou 14 discos.

O festival será realizado em diversos espaços da cidade do Rio de Janeiro, entre 29 de novembro e 4 de dezembro, após passar por Portugal em maio deste ano. A edição trará o tema "O Canto das Sereias", dedicado às mulheres.

Além de brasileiros e portugueses, artistas de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe irão compor a programação. O Festlip tem direção artística de Tânia Pires Abrão.

JOGO DE CENA

A atriz e diretora de teatro Mika Lins recebeu convidados para a estreia do espetáculo "Escute as Feras", dirigido por ela e pela editora Fernanda Diamant. O evento ocorreu no Sesc Ipiranga, em São Paulo, no sábado (11). Baseado em livro homônimo escrito pela antropóloga francesa Nastassja Martin, o monólogo é interpretado pela atriz Maria Manoella. A atriz Carolina Manica compareceu ao evento.