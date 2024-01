O professor e escritor João Cândido Portinari, 84, único filho do artista Cândido Portinari (1903-1962), ofereceu à chapa articulada entre Guilherme Boulos (PSOL) e Marta Suplicy o uso das obras de seu pai para compor o visual da campanha à Prefeitura de São Paulo.

Marta Suplicy e Guilherme Boulos, durante encontro em SP para selar aliança - Divulgação/Assessoria de Imprensa Marta Suplicy

Marta e seu marido, o empresário Márcio Toledo, foram contatados por João Portinari, que colocou à disposição seus direitos autorais. O gesto foi bem recebido pela ex-prefeita.

Se confirmada a parceria, as peças da campanha poderão utilizar referências às mais de 5.000 obras de Cândido Portinari, incluindo "Guerra e Paz".

A chapa formada por Marta e Boulos está quase confirmada.

Como mostrou a Folha, o presidente do diretório municipal do PT, Laércio Ribeiro, descartou a possibilidade de prévias, sugeridas pelo deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), mas afirmou que a direção irá ponderar caso apareça novo nome.

A executiva municipal do PT aceitou, em reunião na terça-feira (16), a volta da ex-prefeita de São Paulo, mas ainda não definiu a data da filiação.

REINO ENCANTADO

O ator e youtuber Luccas Neto recebeu convidados para a pré-estreia do seu novo filme, "Príncipe Lu e a Lenda do Dragão", no shopping Eldorado, em São Paulo, na manhã de terça-feira (16). As atrizes Anajú Dorigon e Flavia Monteiro, que estão no elenco do longa, também marcaram presença no evento.