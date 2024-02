A operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta quinta-feira (8) que investiga uma tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder foi autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Os policiais cumprem 33 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva em dez estados e no Distrito Federal (DF). O ex-mandatário terá que entregar seu passaporte em até 24 horas.

O ministro Alexandre de Moraes no plenário do STF, em Brasília, durante a cerimônia de Abertura do Ano Judiciário - Sergio Lima - 1º.fev.2024/AFP

Além do próprio ex-presidente, entre os alvos da operação estão os ex-ministros de Bolsonaro general Augusto Heleno (GSI), general Braga Netto (Casa Civil e Defesa), Anderson Torres (Justiça) e o ex-comandante do Exército Paulo Sérgio Nogueira.

Dois ex-assessores de Bolsonaro —o coronel Marcelo Câmara e Filipe Martins— foram presos. Câmara já era investigado no caso da fraude ao cartão de vacinação do ex-presidente. Martins foi assessor especial para Assuntos Internacionais do ex-presidente.

A Operação Tempus Veritatis, como foi batizada, investiga a existência de uma suposta organização criminosa que teria atuado na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado democrático de Direito.

Ela teria tentado obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder mesmo depois de derrotado por Lula (PT) nas eleições.

Leia, abaixo, a íntegra da decisão do ministro Alexandre de Moraes: