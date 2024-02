A defesa de Jair Bolsonaro (PL) deve questionar no Supremo Tribunal Federal (STF) a validade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Nela, o militar relata como o ex-presidente e integrantes de seu governo tentaram supostamente dar um golpe para permanecer no poder —o que eles negam.

O tenente-coronel Mauro Cid durante depoimento à CPI do 8 de janeiro, no Senado - Pedro Ladeira - 11.jul.2023/Folhapress

QUANTO VALE

Os advogados pretendem sustentar que a colaboração do ex-ajudante de ordens pode não ter sido voluntária, já que ele estava preso e sob intensa pressão.

DE LONGE

Um dos fatos que endossariam a suspeita seria a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de proibir Cid de receber a visita da própria mulher, Gabriela, quando estava preso.

DE LONGE 2

Gabriela era investigada no inquérito que apura a falsificação de cartões de vacina dela, de familiares e de Bolsonaro. Por isso não poderia manter contato com o marido, que também era foco das apurações.

CALENDÁRIO

A proibição foi determinada no dia 23 de agosto de 2023. Duas semanas depois, Cid fechou acordo de delação com a Polícia Federal, homologado no dia 9 de setembro por Alexandre de Moraes.

JOGO LIMPO

Interlocutores de Cid afirmam que o acordo foi espontâneo e que a decisão de delatar ocorreu antes de ele ser proibido de se encontrar com Gabriela.

TERCEIRO SINAL

