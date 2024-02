A cerimônia de posse de Flávio Dino como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), que será realizada nesta quinta-feira (22), em Brasília, já reúne uma lista de mais de 900 convidados.

Flávio Dino durante a cerimônia de posse de Ricardo Lewandowski, que o sucedeu no Ministério da Justiça, em Brasília - Gabriela Biló - 1º.fev.2024/Folhapress

A expectativa é que o número de presentes ultrapasse o registrado na posse de Cristiano Zanin, em agosto do ano passado, quando cerca de 850 pessoas passaram pela sede da corte para prestigiar sua chegada ao Supremo.

Diferentemente do ex-advogado de Lula (PT), que foi saudado majoritariamente por nomes da advocacia e do mundo jurídico, Dino deve reunir entre seus convidados muitos nomes da política. Integrantes do Congresso Nacional devem comparecer em peso.

Os convites e a lista de presentes estão sob os cuidados da equipe direta de Dino, que tem controlado com rigor os nomes incluídos.

O maranhense foi indicado ao STF por Lula em 27 de novembro de 2023. Pouco mais de duas semanas depois, teve o nome aprovado pelo Senado.

Em 11 de janeiro, o presidente definiu o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski para substituí-lo à frente do Ministério da Justiça. Em 1º de fevereiro, Dino passou para o ex-magistrado o comando do órgão. Enquanto aguardava a cerimônia de posse no Supremo, ele exerceu o seu mandato de senador.

RELEITURA

As cantoras Maria Luiza Jobim e Silvia Machete posam ao lado de piano que foi de Tom Jobim - Alex Santana/Divulgação

A cantora Silvia Machete lançará no próximo dia 27 uma nova versão da canção "Two Kites", de Antônio Carlos Jobim. A faixa será um dueto interpretado por ela e por Maria Luiza Jobim, filha do maestro. "Ela me disse que 'Two Kites' era uma das suas canções favoritas do repertório do Tom", conta Machete.

A regravação antecede o lançamento do álbum Rhonda 2, que reunirá apenas canções autorais de Machete —"Two Kites" será a única exceção à regra. "Achei que caberia no novo álbum, até porque em Rhonda [seu álbum anterior] eu gravei uma música em inglês do Tim Maia", explica a cantora.