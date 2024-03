O Banco Mundial e a Prefeitura de São Paulo estão em tratativas para a liberação de um financiamento de US$ 150 milhões (cerca de R$ 743 milhões) ao programa Qualifica Suas (Sistema Único de Assistência Social).

Sede da Prefeitura de São Paulo, na região central da capital paulista - Avener Prado - 29.dez.2016/Folhapress

Uma equipe técnica da Organização das Nações Unidas (ONU) visitará a capital paulista nesta semana para conhecer o atendimento da rede socioassistencial da cidade. Se aprovado o financiamento, a organização fará avaliações periódicas dos serviços. O montante não precisa ser devolvido pela gestão municipal.

O programa tem como objetivo reestruturar o serviço especializado de abordagem social a pessoas em situação de rua, expandir as Vilas Reencontro, que é o serviço de moradia transitória, e melhorar o atendimento em centros de acolhimento.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, Carlos Bezerra Jr., esteve com uma equipe de técnicos em Washington, nos EUA, para submeter o programa à aprovação dos técnicos do Banco Mundial. Ele foi sabatinado por diretores e técnicos da organização.

ESTANTE

O escritor Cadão Volpato recebeu convidados no lançamento de seu novo romance, "Abaixo a Vida Dura" (Faria e Silva Editora), na Livraria Megafauna, no centro de São Paulo, na semana passada. No evento, o autor participou de um papo com o crítico Rodrigo Naves. A escritora Vilma Arêas passou por lá.