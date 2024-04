A professora Cláudia Costin coordenará a equipe responsável pela elaboração do plano de governo na área de educação da pré-candidata à Prefeitura de São Paulo e deputada federal Tabata Amaral (PSB).

A professora Claudia Constin em evento em São Paulo - Ronny Santos - 17.ago.2023/Folhapress

Costin é ex-diretora de educação do Banco Mundial e já ocupou o cargo de secretária estadual de Cultura de São Paulo no governo de Geraldo Alckmin (PSB), hoje vice-presidente da República. Ela também foi secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro na gestão de Eduardo Paes (PSD).

A pessebista deve anunciar outros nomes de destaque até 1º de maio, quando realizará um evento em São Paulo para apresentar todos os componentes da equipe de construção do plano de governo.

Como mostrou o Painel, os médicos Ludhmila Hajjar e Paulo Saldiva serão os responsáveis pela área da saúde.

LETRAS

O filósofo Peter Pál Pelbart recebeu convidados no lançamento do seu livro "O Judeu Pós-Judeu: Judaicidade e Etnocracia", escrito em parceria com o israelense Bentzi Laor. O evento foi realizado na semana passada, na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Na noite, a performer Elisa Band leu poemas sobre Israel e a Faixa de Gaza. O sociólogo Laymert Garcia dos Santos também declamou poemas.