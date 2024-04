O evento "Noite das Ideias" promoverá uma programação de 24 horas de conversas e debates no Museu das Favelas, na capital paulista, e na Universidade de São Paulo (USP) nos dias 4 e 5 de maio. A atividade marcará o lançamento de uma plataforma de educação remota.

O projeto, chamado "Quilombo Inteligente", é voltado para a profissionalização de jovens nas áreas de criação, produção e audiovisual e terá cem vagas disponíveis. Com duração de um ano e patrocínio da Agência Universitária da Francofonia (AUF), o curso terá inscrições abertas até o final de junho.

A iniciativa é uma parceria da USP com o Museu das Favelas, com apoio da Embaixada da França no Brasil.

O "Noite das Ideias" terá curadoria do professor da USP Gilson Schwartz. É necessário fazer uma inscrição para participar.

O evento começará a partir das 14h do dia 4 de maio no Museu das Favelas, seguindo noite adentro no campus Butantã da USP. O encerramento terá oficinas de fotografia e grafite no Beco do Batman, na Vila Madalena.

O cineasta Bruno Barreto recebeu convidados na pré-estreia do filme "Férias Trocadas", dirigido por ele. A sessão ocorreu no Cinemark do shopping Iguatemi, em São Paulo, na noite de segunda-feira (22). O ator Edmilson Filho, protagonista do longa, prestigiou o evento. A atriz Carol Castro, que também integra o elenco, esteve lá.