O Sleeping Giants Brasil vai lançar nesta segunda-feira (8) a campanha #DesmonetizaTwitter para pressionar empresas e instituições a deixarem de anunciar na plataforma.

A iniciativa é uma resposta do movimento aos ataques do bilionário Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter), ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e a decisões da Justiça brasileira. Para o grupo, Musk atacou a soberania nacional.

O bilionário Elon Musk em conferência em Cracóvia, na Polônia - Sergei Gapon/AFP

Segundo a organização, a pressão nesta fase inicial da mobilização recairá sobre estatais e institutos do governo, como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Ministério da Saúde.

A campanha será realizada nos perfis do Sleeping Giants Brasil nas redes sociais, incluindo o próprio X. O movimento afirma usar Twitter no nome da iniciativa, porque a nova denominação, X, não teria tido aderência entre os usuários brasileiros.

A organização, que já fez ações contra o Google e contra a Jovem Pan, afirma que esta será a maior campanha do grupo.

Diz também que o objetivo é ressaltar a importância do projeto de lei 2.630, conhecido como PL das Fake News.

Para o movimento, "apenas a regulação das redes pode conter os desmandos das bigs techs".

"A regulação das plataformas, o monitoramento de discursos e a existência de mecanismos para que a sociedade civil possa colaborar com a manutenção de um ambiente transparente e seguro, dado que o ecossistema monetiza nossos dados e os reverte para anunciantes, são essenciais para a saúde democrática", diz a organização, em nota.

A primeira manifestação de Musk a reverberar foi a publicação em post do ministro Alexandre de Moraes em que o empresário questionou o porquê de "tanta censura no Brasil".

Desde o sábado (6), ele está publicando mensagens afirmando que irá descumprir ordens judiciais brasileiras. Ele também disse que o ministro deveria renunciar ou sofrer impeachment.

No domingo (7), Moraes determinou a inclusão de Musk no inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas. Ele aponta "dolosa instrumentalização criminosa" da rede e também uma campanha de desinformação sobre a atuação do STF e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).