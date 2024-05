A Bancada Feminista do PSOL lançará nesta segunda-feira (20) sua pré-candidatura à Câmara Municipal de São Paulo. O mandato coletivo quer reeleger as covereadoras Silvia Ferraro e Dafne Sena, que já integram a atual legislatura, e incorporar os nomes da advogada Letícia Lé, da pedagoga Naiara do Rosário e da engenheira ambiental Nathalia Santana.

Sessão plenária na Câmara Municipal de São Paulo - Afonso Braga - 21.dez.2020/Secom

Sétima candidatura mais votada na capital paulista em 2020, a Bancada Feminista foi eleita para o seu primeiro mandato com 46.267 votos. Suas covereadoras dizem dividir as tarefas entre si e tomar decisões coletivamente.

Neste ano, a pré-candidatura é apoiada por artistas e personalidades como Chico César, Maria Rita, Bela Gil, Paulo Betti, Samara Felippo e Rita Von Hunty. Todos eles endossam um manifesto que já reúne cerca de 1.000 assinaturas e virá a público na segunda-feira.

"Entendemos o mandato coletivo como uma ruptura com o modelo personalista e messiânico da velha política", afirma o documento. "Nossa unidade e nossa diversidade são partes da mesma esperança que nos move. Pretendemos, com a composição de nossa nova pré-candidatura, expressar esse projeto em nossos corpos: somos mães, negras, periféricas, trabalhadoras, bissexuais, militantes."

NIÑA BRASILEÑA

A cantora Illy, que prepara o lançamento do audiovisual do projeto "Samba Djanira" - Mariana Falcão/Divulgação

A cantora Illy lançará na próxima sexta (24) o audiovisual de "Samba Djanira", projeto de samba em que interpreta faixas eternizadas por nomes como Arlindo Cruz, Belo, Riachão e Batatinha.

A gravação foi feita na Ponta do Humaitá, em Salvador, e traz participações de Dom Chicla e Raymundo Sodré. Lançado pelo selo Alá em parceria com The Orchard e Sony Music, "Samba Djanira" tem direção musical de Felipe Guedes e direção de vídeo assinada por Chico Kértz.