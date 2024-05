A deputada federal Rosangela Moro (União-SP) tem evocado o show realizado pela cantora Madonna no Rio de Janeiro, no sábado (4), ao se manifestar nas redes sobre a tragédia que atinge o Rio Grande do Sul.

A parlamentar compartilhou em sua conta no Instagram, na segunda-feira (6), um vídeo que exibe a frase "o que está acontecendo com o nosso país?".

A deputada federal Rosangela Moro em sessão do Senado, em Brasília - Adriano Machado - 22.mar.2023/Reuters

A peça é iniciada com o trecho do Jornal Nacional, da TV Globo, em que os âncoras falaram sobre a transmissão da apresentação pela emissora, antes de encerrar o programa de sábado. A imagem tem sido explorada por bolsonaristas que criticam o espaço dado pelo canal de televisão à atração.

Na sequência, o vídeo compartilhado por Rosangela mostra momentos do show em que Madonna beija uma mulher, simula atos sexuais e canta "Like a Prayer" segurando um crucifixo. Todos os trechos selecionados têm como pano de fundo imagens áreas de alagamentos no Rio Grande do Sul. A música "Material Girl" embala a sequência.

Antes disso, no domingo (5), a deputada afirmou em sua conta no X (antigo Twitter) que via como alarmante o contraste "entre a rapidez com que o palco de um show pode ser erguido" e a "lentidão com que medidas de prevenção de desastres são implementadas".

"O que chama a atenção é que para montar toda uma estrutura de um show [em] sete dias [há] uma super estrutura. Como brasileira, sonharia que essas estruturas eficientes, montadas num período recorde, também fossem [aplicadas] para os casos de calamidade", diz Rosangela à coluna, ao falar sobre a comparação que tem feito.

Questionada sobre o fato de o show ter sido viabilizado, majoritariamente, pela iniciativa privada, a parlamentar responde: "Acho que com parcerias, e usada a expertise privada, pode facilitar, se acontecer desastres, ter um plano contando também com a iniciativa privada, que é mais eficiente, mais rápida".

Na terça-feira (7), a deputada federal contatou a presidente da Federação das Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do Rio Grande do Sul, Araci Maria da Silva Led, para pedir informações sobre a situação de suas unidades no estado. A associação presta assessoria a pessoas com deficiência.

"Estamos averiguando quantas Apaes foram atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, quantos associados estão desabrigados. Dessa forma, poderemos identificar como poderemos auxiliar da melhor forma e com prioridade as vítimas PcD’s", afirma Rosangela, que integra a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados.

MINHA HISTÓRIA

A diretora Juliana Vicente recebeu convidados para a pré-estreia paulistana de seu novo filme, "Diálogos com Ruth de Souza", realizada no Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, em São Paulo, na segunda (6). A jornalista e apresentadora Adriana Couto esteve lá. A atriz Jhenyfer Lauren, que atua no filme, também participou.